Tanácsok 3 órája

Megszaporodtak a kullancsok Békés megyében - videóval

A szakemberek tapasztalatai szerint évről-évre egyre több a kullancs Békés megyében is, ezekkel a rovarokkal nem csupán túrázás közben találkozhatunk, hiszen már jelen vannak a városi parkokban és kertekben is. Az óvatosság tehát fontos, ahogy csípés esetén a mihamarabbi eltávolítás is.

Vásári Erzsébet - Tóth Nikolett Vásári Erzsébet - Tóth Nikolett

Kullancsriasztóval érdemes lefújni a szabadban játszó gyerekeket is /Illusztráció: MW/

Kullancsriasztóval érdemes lefújni a szabadban játszó gyerekeket is /Illusztráció: MW/

Dr. Magyar Hajnalka, a gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény vezetője elmondta, gyakran találkoznak kullancscsípéssel a háziorvosi rendelőkben, ilyen esetekkel azért is keresik fel őket, mert rengetegféle kullancs van, és nem tudják, hogy fertőzött példányról van-e szó. Elárulta, kullanccsal nem csupán a természetben lehet találkozni, hanem a városokban, parkokban és kertekben is. Hangsúlyozta, épp ebben az időszakban, április-május-júniusban legaktívabbak a vérszívók, illetve szeptemberben lesznek még azok. Érdemes tudni, hogy a kullancs különböző fertőzéseket hurcolhat. A két legismertebb a vírusos agyvelő-, és agyhártyagyulladás és a Lyme-kór. Dr. Magyar Hajnalkától megtudtuk, az agyvelő-, és agyhártyagyulladás viszonylag ritkán fordul elő, és a csípés után egy-két héttel jelentkeznek a tünetei, az étvágytalanság, a hányinger, hányás, láz és fejfájás, ezek napokon belül elmúlnak. Súlyosabb esetekben – nagyjából minden ötödik – viszont újra belázasodik a beteg, majd központi idegrendszeri gyulladásos folyamtok jelentkeznek nála, például nyakmerevség, hányás, szédülés, ezek az esetek már intenzív osztályos kezelést igényelnek. A Lyme-kór egy bakteriális betegség, ami penicillinnel jól kezelhető. Tünete főként a körkörös bőrpír a csípés helyén, ami szabályos, belseje világos, a mérete változó. Kifejtette, amennyiben valakiben benne marad a kullancs egyik darabja, úgy a csípést követő negyedik-ötödik héten érdemes egy vérvételt kérni a Lyme-kórt okozó Borrelia nevű baktériumra, és amennyiben a friss fertőzés igazolódik, úgy azonnal elkezdhető az emelt dózisú penicillin kúra. Kanál is kapható /Fotó: Bencsik Ádám/ Végül kiemelte, a legfontosabb minden túra vagy kerti munka után, hogy az ember alaposan nézze át magát, és amennyiben kullancsot talál, mihamarabb távolítsa el. Lényeges még a megelőzés, a hosszú, világos ruha és a zárt cipő használata, illetve a kullancsriasztók alkalmazása. – Az utóbbi években nagy mértékben megszaporodtak a kullancsok, szinte egész évben veszélyt jelentenek. Jó példa ennek alátámasztására, hogy már februárban volt olyan cica, amiből kilenc kullancsot távolítottak el - árulta el dr. Nagy Attila, békéscsabai állatorvos. Már lehet kapni kullancskiszedő csipeszeket, ezekkel gyorsan és biztonságosan el lehet távolítani az élősködőket, de két ujjal megfogva, határozott mozdulattal is ki lehet szedni őket. Ezzel még mindig jobban járunk, mintha egyéb módszerekkel – például olaj csöpögtetéssel – próbálkozva késztetjük az élősködőt, hogy az esetlegesen fertőzött nyálát öklendezze a gazdaállat vércsatornájába. A kullancsok pedig sok fertőzést közvetítenek, súlyos, néha gyógyíthatatlan betegségeket okoznak házi kedvenceinknek. A hosszú szőrű kisállatainkban könnyebben megbújnak. Megtalálásukhoz szükséges a minél gyakoribb fésülés, séta utáni átnézés a szőrzet széthajtogatásával, az állat testének többszöri átsimítása, tavasszal az összetapadt, csomósodott szőrzet lenyírása. Számos módszer áll rendelkezésre a kullancsok elleni védekezésre. Ilyenek például a nyakörvek, spot on készítmények, spray-k. Fontos megemlíteni, hogy egy részüknek csak távoltartó hatásuk van, a vérszívót nem ölik meg és tovább szaporodásukat sem korlátozzák, ezért nem igazán ajánlottak. Mindenképpen érdemes kombinálni a lehetőségeket, ezzel is fokozva a védelmet. Amennyiben állatunk levert, lázas, étvágytalan, apatikus, esetleg nyálkahártyái halványak vagy sárgák, vizeletük pirosas színű és az előző napokban kullancsokat szedtünk ki belőle, mihamarabb forduljanak állatorvoshoz. Sokan érdeklődnek a megyei gyógyszertárakban Dr. Melczer Mária Ágnes, a gyógyszerészi kamara Békés megyei elnöke elmondta, az utóbbi hetekben megnövekedett a kereslet patikákban a kullancs eltávolító kanalakra és csipeszekre, melyek közül ő maga az előbbit preferálja. Hozzátette, keresik a vásárlók a kullancsriasztókat is, illetve létezik egy újabb típusú készítmény kutyák és macskák részére, a kullancs fagyasztó spray, amit szintén keresnek. Hangsúlyozta, a legfontosabb a vérszívó mielőbbi eltávolítása, ami a fent említett kanál esetében egy alányúlásból, és egy óramutató járásával ellentétes tekerés utáni kihúzásból áll.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!