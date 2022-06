– Külön pozitívum, hogy sokan vettek részt a fesztiválon, és az ország számos tájáról érkeztek fellépők a rendezvénynek helyet adó Gyulára – fogalmazott kérdésünkre. Az érdeklődők harmincnégy különböző produkciót láthattak, amelynek részeként több mint kétszázan léptek színpadra. Mint megtudtuk, mindenki külön készült az eseményre, mindenki igyekezett valami újat mutatni.

– A programnak számos kedvező hozadéka van, megmozgatja a nemzedék tagjai, illetve közösségépítő hatása is van – tette hozzá Szrenka Pálné, aki kitért arra, hogy a résztvevők gyakran áldozatot is vállalnak, hogy bekapcsolódjanak a fesztiválba. Sokan jöttek az ország távolabbi részeiről, például Vas megyéből vagy Szabolcs-Szatmár-Beregből, ahogy például budapesti fellépőket is köszönthettek. A résztvevők emellett a ruhákra és a viseletre is áldoztak, hiszen a zsűri ezt is figyelte. A fesztiválon egyébként három kategóriában, társastáncban, néptáncban és egyéb kategóriában mérethették meg magukat táncosok. Utóbbiba a zumbától a westernen át az örömtáncig minden beleférhetett. A szakavatott zsűri értékelése alapján pedig a produkciók, illetve az előadók arany-, ezüst- és bronz fokozatot érdemelhettek ki. Minden egyéni résztvevő és csapat oklevelet, illetve serleget kapott a szervezők jóvoltából. A hangulat végig kiváló volt, hiszen ha tehették a fellépők megnézték és tapssal jutalmazták egymást.