A Gyulai Várfürdőben már a pünkösdi hosszú hétvégén megnyitott valamennyi elérhető kültéri medence, így a csúszdás és a hullámmedence szolgáltatásait is igénybe vehetik a látogatók, ahogy a kültéri versenyuszoda ugyancsak rendelkezésre áll – nyilatkozta lapunknak Kun Miklós. A Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a kedvező időjárás hatására is rengeteg a vendégük, nagyon sok romániai látogató is felkereste a létesítményt, a román pünkösdöt is a közelmúltban tartották, így az ünnepen is sokan indultak útnak a szomszéd országból.

Kun Miklóstól megtudtuk, várhatóan hamarosan megérkeznek az épülő, új vízi gyermekparadicsom még hiányzó alkatrészei, ideális esetben július elején-közepén így azt is használhatják majd a látogatók.