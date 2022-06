Kifejtette, a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz, ezért fokozott odafigyelés szükséges autóvezetésnél. Kitért még a vízparton tartózkodókra, akiknek nem ajánlott napozni a fent említett 11 és 15 óra között, illetve fontos, hogy felhevült testtel semmiképpen se ugorjanak vízbe, előtte mindenképpen hűtsék le magukat. Továbbá soha ne hagyjon senki gyermeket és élő állatot az autóban. Ha pedig bárki ilyet lát, azonnal értesítse a 112-es segélyhívót.

Végül hozzátette, amennyiben van légkondicionáló berendezésünk, időnként kapcsoljuk be, de lehetőleg a kinti kőmérsékletnél csak 4-5 fokkal állítsuk hűvösebbre, és a hideg levegő befúvása ne legyen túl intenzív. Használhatunk ventilátort is, erről azonban fontos tudni, hogy ilyenkor a meleg belső levegőt keringtetjük, ami fokozottabban kiszárít bennünket, ezért még több folyadékot kell fogyasztani.

Információink szerint a Békés Megyei Központi Kórház gyulai és békéscsabai tagkórházában is megnövekedett a Sürgősségi Betegellátó Osztályok (SBO) esetszáma a hőség miatt. A kánikulában rosszul lévő betegek egy részét a mentőszolgálat szállítja be az SBO-ra, de vannak olyanok is, akiket hozzátartozók visznek, vagy saját maguk érkeznek.