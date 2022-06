A 4438-as jelzésű mellékút Kunágotát Dombiratossal összekötő szakasza egyes pontokon mára – ne szépítsük a dolgot – szinte életveszélyessé vált – írta közösségi oldalán a képviselő. Mint fogalmazott, már korábban is sokat járt ezen az úton, és nem volt kérdéses számára, hogy amint teheti, intézkedni fog az útburkolat helyreállítása érdekében.

– Jó híreim vannak az üggyel kapcsolatban! A Magyar Közút megyei igazgatóságával együttműködésben sikerült elérnünk, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében közel 10 kilométer hosszan megújulhasson a Kunágota – Dombiratos – Kevermes útszakasz. A munkálatok a tervek szerint még ebben az évben be is fejeződnek. A projekt költségvetése közel 2 milliárd forint, mely forrásból két réteg aszfalttal terítik majd le az úttestet, az útszéleket helyreállítják, közel 5600 négyzetméter felületen pályaszerkezeti csere is fog történni, az úttartozékokat, úgy mint a jelzőtáblákat, útszélességet jelző oszlopokat, kilométer táblákat, szalagkorlátokat újakra cserélik, valamint a burkolati jelek tartós festéssel fognak elkészülni – fogalmazott a fideszes képviselő.