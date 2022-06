Száz esztendő után is a legvidámabb a nagyszénási Kovács Pál – így fogalmaztunk éppen egy esztendővel ezelőtt, amikor személyesen is találkoztunk az idős emberrel, 100. születésnapján, születésnapi partiján. Azóta eltelt egy év, de Pali bácsi életszemlélete nem sokat változott.

Kovács Pál 1921. június 29-én születt Gádoroson. 1981 óta nyugdíjas, testvéreit, feleségét elveszítette, de szerető családja nagy odafigyeléssel, törődéssel veszi körbe. Orvosa, dr. Ugró Éva (akinek Pali bácsi a legidősebb páciense) és kollégái is minden születésnapon felköszöntik a település köztiszteletnek örvendő polgárát.