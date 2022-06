Ottjártunkkor a Hunyadi utcában dolgoztak. Sáros időben a járhatatlan utcák egyike volt ez is. Mára olyan töltést kapott, hogy a szemétszállító cég autója, szükség esetén a mentő gond nélkül bejut rossz időben is. A zúzott kővel terített utcák (Tölgyfa, Bajcsy, Kassai) lakóinak ez is nagy segítség. Belügyminisztériumi pályázaton is sikeresen szerepelt az önkormányzat, 20 millió forintot nyertek, amit kiegészítettek hárommillió forint önerővel. Beadták a Széchenyi utca 1400 méteres részének aszfaltozására is az útpályázatukat, 180 millió forint értékben.