A városétkeztetés ügye a napokban a képviselő-testületi ülésen is napirendre került. Koncz Imre polgármester elmondta, hogy az üzemeltetésre egy saját intézményt hoz létre a város, szerepelt is a pályázati kötelmek között, hogy az önkormányzatnak kell ellátnia a feladatot, amit eddig egy cég végzett. A grémium döntött arról is, hogy a konyha vezetésére pályázatot ír ki az önkormányzat, a jelentkezők meghallgatására pedig egy bizottságot hoztak létre.



A városvezető úgy számol, hogy működtethetik nyereségesen a városétkeztetést, gyanis az alapanyagok egy részét megtermelhetik a közfoglalkoztatási programok eredményeként: példaként említette a zöldségeket, illetve a tojásokat a tyúkok szállítanák. Emellett fontos, hogy nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is biztosítanának étkezési lehetőséget; illetve az étkező rendezvényeknek, például lakodalmaknak és egyéb családi eseményeknek is otthont adhatna.