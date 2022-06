Szerződés szerint augusztus 15-ére kell elkészülnie a három helyszínen a rendszernek, de az időjárási viszonyok miatt várhatóan lényegesen hamarabb, az első két helyszín esetében akár júliusban elkezdhetik vele az öntözést. Kiemelte, eddig is voltak olyan zöldfelületek, amelyek rendelkeztek kiépített automata öntözőrendszerrel. A mostani fejlesztéssel az öntözött területek nagyságát megsokszorozzák; így szebbek, életerősebbek lesznek a virágok, a fák, a cserjék, valamint zöldebbek a fűvel borított részek.

Önkéntesek is locsolják a csemetéket

Ismét nyakukba vették várost a Hatvanezer Fa Egyesület tagjai. A lelkes aktivisták hetente többször öntözik a hőségben kitikkadt fásszárú növényeket. Ulbert Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, idén egy hónappal hamarabb kezdték el a fák itatását.

Forrás: Bencsik Ádám

– Tavaly július 12-én volt ilyen mértékű aszály, elég volt akkor elkezdeni locsolni. Ám idén már június közepén neki kellett fognunk, hogy ne száradjanak ki a város fácskái. Ráadásul, mivel a tél és a tavasz is kevés csapadékot adott, a talajvíz szinte eltűnt a környékünkön – avatott be a zöldítő csoport vezetője. Hozzátette, ebben az évben is rengeteg önkéntes vesz részt az öntözésben, segítségükkel több ezer fát locsolnak városszerte.

– Van egy több ezres csemetekertünk Kisréten, amit rendszeren öntözünk, illetve a Tolnai dombon, az Orosházi út mellett és a Franklin utcában is van nemrég ültetett fasor. Továbbá idén a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-től kaptunk három, egyenként egy köbméteres tartályt a CsabaParkba, így most már annak a vizét locsoljuk el az ottani csemetékre – ismertette. Elmondta: aki csatlakozni szeretne a zöldítő kezdeményezéshez, az az egyesület közösségi oldalán tájékozódhat, merre indulnak el azon a héten az önkéntes öntözők.

