Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is fennmaradnak a védő- és megfigyelési körzetek. Ezeken a területeken a védőkörzetek legkorábban július elején, a megfigyelési körzetek július közepén oldhatók fel.

A Nébih felhívja a figyelmet, hogy a járványügyi előírások betartására a járvány felszámolása után is kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen a cél egy újabb járvány kitörésének megelőzése. Éppen ezért a kötelező zárt tartás továbbra is érvényben marad a magaskockázatú megyékben, ahogyan a kötelezően előírt szállítás előtti tamponvizsgálatok is – közölték.