Nemcsak a jó ollón múlik az, hogy a vendég elégedetten távozik-e a szalonból. Az a siker titka, hogy a mester képes-e tudatosan, precízen, a székben ülő egyedi arcformáját figyelembe véve vágni – mondta Veress-Győri Sándor.

Mint az a kamara közösségi oldalán olvasható, ugyanezt tartja Nagy Mariann is, aki a Sassoon Akadémián colorist oktatóként egy évtizedet foglalkozott a tanulni vágyókkal, akik a világ minden részéről érkeztek. Mint Békéscsabán elmondta, a trendek is változnak, de a termékek is rengeteget fejlődnek, tehát mindkét irányt figyelemmel kell követni.

A két szakember Cseh István mesterfodrász meghívására érkezett a Viharsarokba. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hangsúlyozta, nagyon fontos a lehető legtöbb képzést helybe hozni, hogy a Békés megyei fodrászoknak ne kelljen sokat utazniuk azért, hogy megismerhessék a legújabb technikákat, trendeket és a vendégeik a legjobbat kaphassák.