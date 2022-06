Az ünnepélyes alapkőletétel során Erdős Norbert, a 4. számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője bejelentette, pontosan 388,5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével bővül és újul meg az Orosházi Evangélikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő óvoda épülete.

– Orosháza és az evangélikus egyház berkeiben lévő óvodák sorában is a legnagyobb a Hajnal óvoda. Egy nagyon várt fejlesztésnek örülhetünk, hiszen itt tornaszobával is bővül a létesítmény, miközben a kiszolgáló helyiségek, a nevelői szobák és az épület teljes belső megújulása ugyancsak a projekt része. A sikeres nevelő-oktató munka folytatását is jelenti ez a beruházás – fogalmazott a politikus. Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke megyei kitekintésében emlékeztetett, 10,5 milliárd forintot fordítottak bölcsődék, óvodák fejlesztésére, 94 projekt keretében.

Nagy Róbert, Ördög Endre és Erdős Norbert

– A politika a helyén kezeli ezeket az igényeket, ez látható Orosházán is, hiszen a Lehel és a Könd óvodák és bölcsődei férőhelyek kialakítása után, a szinte teljesen újjáépült református óvodai beruházást követően itt is megtörténhet az első kapavágás, hiszen a 88 millió forintos kiegészítő forrást is előteremtettük az országgyűlési képviselő közbenjárásával, amire most nagyon nagy szükség van a projekt megvalósításához. Így válhat rangjához, méretéhez méltó megújult létesítménnyé a Hajnal óvoda.

Nagy Róbert, az intézményegység igazgatója arról a háláról és bizalomról beszélt, ami az előkészítést is jellemezte és ami idáig, a kivitelezés elkezdéséig végig jellemezte a projektben résztvevők munkáját. Ördög Endre igazgatólelkész, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő óvoda fenntartójaként úgy fogalmazott, egyházközségük küldetésként tekint erre a munkára, amiben így sokkal több a lélek, a bizalom és a hit.

Vajer Tímea óvodavezető elmondta, az épületbővítés során tágas tornaszobát, külön foglalkoztató helyiségeket és nevelői szobát alakítanak ki. Az esélyegyenlőség jegyében mozgássérült parkoló épül, az épület akadálymentesen lesz megközelíthető. A meglévő ingatlan felújításának részét képezi a fűtésrendszer és a villamoshálózat korszerűsítése, valamint klímarendszerének kialakítása. A lapostetőre új hő- és vízszigetelés kerül. Szintén a projekt keretében 25 KW napelemet szerelnek fel. Megvalósul a belső felületek felújítása.

Gyermekmunkák a jövőnek

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a földbe helyeztek és lebetonoztak egy időkapszulát. Vajer Tímea elmondta, abban az óvodájuk bemutatása mellett a beruházás tervrajzát, valamint a gyülekezet és az intézményük vezetésének, dolgozóinak névsorát helyezték el. Az utókor fotókról ismerheti meg az evangélikus óvodát, az iskolát, a templomot. Az én óvodám címmel gyermekmunkák is készültek a távoli jövőnek.