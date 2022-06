Herczeg Tamás elmondta, hogy a zsűri tagjai értékelték egyrészt azt, hogy mennyire gondozott a felhívásra jelentkező ingatlan előtti közterület, másrészt azt, hogy milyen a ház homlokzata és kerítése, no meg harmadrészt természetesen azt, hogy mennyire rendben tartott a kert. Bár több pályázat érkezett, idén tizenöt címet osztottak ki, akik közül voltak, akik elmondták, hogy a rokonságban vagy az utcában is volt annak idején Tiszta udvar, rendes ház tábla. Tervezi, hogy a Békéscsabán újraindított mozgalmat kiterjesztik a választókerület több településére is.

Hangsúlyozta, hogy Varga Tibor és Vargáné Nagy-György Katalin otthona és udvara annyira szép és ápolt, hogy minta lehet mások számára is, majd átadta a Tiszta udvar, rendes ház táblát és a címmel járó oklevelet és ajándékutalványt Alföldi Károllyal közösen.