A csapatot Szanazug gyulai oldalán virslis ebéddel vendégelte meg a gyulai önkormányzat, a békési kikötőben pedig bográcsos babgulyásra invitálták a túrázókat, akik a helyi fürdőben rekreálódhattak.

A meleg étel és a meleg gyógyvíz minden bizonnyal jól is esett a csapatnak, hiszen a délután folyamán, már nem messze a békési kikötőtől óriási nyári vihar csapott le a túrázók többségére. Esett, nagy szél kerekedett, így a a kísérő hajó, a kikötő munkatársai és a vízi megállóhelyen hajósai is segédkeztek abban, hogy mindenki biztonsággal partot érjen, ami meg is történt.

Vasárnap délelőtt a túra tovább folytatódik. Ekkor a résztvevők a békési kishajó-kikötőből Mezőberényen át a köröstarcsai kikötőig eveznek. A túra ezen napján Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere is rész vesz majd.