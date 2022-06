Kevermes

Kevermesen Lantos Zoltán polgármester és Erdős Norbert országgyűlési képviselő köszöntötte a település pedagógusait. A polgármesteri hivatal dísztermében megtartott ünnepi eseményen átadták Az év pedagógusa díjakat. A 2022-es évben Lakatosné Juhász Veronika és Szabad Ilona pedagógusoknak adományozta az önkormányzat az elismeréseket.

Erdős Norbert, Lakatosné Juhász Veronika és Lantos Zoltán

Mezőhegyes

A mezőhegyesi rendezvényen együtt ünnepeltek a József Attila ÁMK Óvoda- és Bölcsőde intézményegysége óvodapedagógusai, kisgyermeknevelő pedagógiai asszisztens, dajkák és az ő munkájukat segítő közfoglalkoztatottak, ovibuszosok, technikusok. Meghívást kaptak a már nyugdíjban lévő óvodapedagógusok is. Verébné Sulyok Éva intézményvezető köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben is a lehető legmagasabb szinten teljesítették a nevelő, fejlesztő feladatokat. Pap István Tibor polgármester szülőként is megköszönte áldozatos munkájukat. A fenntartó képviselő-testület nevében pedig azt hangsúlyozta, hogy minden igyekezetükkel azon vannak, hogy olyan körülményeket teremtsenek, amik a kollektíva munkáját segíti. Biztosított az intézmény költségvetése, ennek érdekében adták be azokat a már megnyert pályázatokat, amelyeken keresztül megújulnak a cukorgyári és az újtelepi bölcsőde és óvoda épületei. Scrob Istvánnét nyugdíjba vonulása, Tapasztó Bélánét pedig a vasdiploma alkalmából köszöntötték.