Egyrészt élhetőbbé tennék a falut. A Dózsa György utcában rendbe tennék a vízelvezető árkot, valamint az ajándékba kapott Rákóczi utcai telken parkot alakítanának ki, többek között kondiparkkal és filagóriával. Másrészt a sportpályánál egy többfunkciós, pihenőként szolgáló, de vizesblokkot is tartalmazó épületet építenének – ez rendezvényeket is kiszolgálhatna, illetve turisztikai szempontból is fontos lenne, mivel a kéktúra vonala érinti a települést. Harmadrészt utakat korszerűsítenének, a Váraditól indulva a Petőfin keresztül a Rákóczi utcáig.