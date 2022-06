A stéget a Tátra utca végétől, a gáton átkelve közelítettük meg szerdán reggel. Néhány méterrel a mólótól, a gát oldalában is égés nyomait fedezzük fel, valószínűleg a korábban lekaszált füvet gyújtották meg ismeretlenek. Ugyanezzel a szénával találkozhattunk később a stégen is, vélhetően azt felhasználva gyújtották meg a létesítményt. Gyakorlatilag az érintett elemből nem sok minden maradt meg, teljesen tönkrement, hol szálanként, hol nagyobb darabokban váltak és válnak le még most is róla a különböző részek. A füst és az égés szaga jó pár óra múlva is erősen érzékelhető volt a területen.

A stég egyébként szabadon áll, nemcsak a klub tagjai, versenyzői használják, hanem gyakorlatilag bárki megközelítheti, szerdán mi is találkoztunk egy úszóval, aki ott ereszkedett a folyóba, de a tapasztalatok szerint fiatalok is gyakran töltik ott az idejüket. Az viszont egyelőre rejtély, hogy kinek és miért jutott eszébe, hogy ott rakjon tüzet az egyébként is nagyon forró kedd délutánon.

Beszéltünk a klub két munkatársával, Hégely Lászlóval és Kovács Jánossal, akik elmondták, dolgoznak azon, hogy előbb átmeneti, majd végleges megoldást találjanak a helyzet megoldására. Ez utóbbi részeként vélhetően a teljes elemet cserélik majd.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy miután felmerült a bűncselekmény gyanúja, a rendőrség rongálás vétsége miatt büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyet.