– Miként indult a YouTube-csatornájuk, milyen tartalmakkal töltik meg?

– Azzal a céllal töltöttünk fel először még a Facebook-ra videókat, hogy a tevékenységünket dokumentáljuk, később pedig visszanézzük munkáinkat jó emlékként. Azonban az embereknek megtetszettek a közvetítések, így kérésükre lett egy YouTube-csatornánk. Ha pedig már volt egy ilyenünk, kihasználtuk arra is, hogy a fiatalabb generációknak irányt és példát mutassunk a munkavégzésre. Lényegében arra akartunk rámutatni, hogy az ember nehéz körülmények között felnőve is viheti valamire, ha elég ­szorgalmas.

– Melyik volt a kedvenc munkájuk? Milyen nagy projektben vannak most benne?

– Maga az alkotás szeretete minden munkánknál jelen van, kedvencet igazán nem is tudunk kiemelni. Tevékenységünk pedig sokrétű, mindent csinálunk, amihez kedvünk van, vagy amiben lehetőséget látunk. Az ácsolástól kezdve a kertészkedésen és a ­gyümölcsfák metszésén túl a brikettezésig mindenbe belefogtunk, és minden alkalommal­ forognak kameráink is.

Jelenleg egy tavaly nyáron vásárolt tanya felvirágoztatásán dolgozunk. A mintegy másfél hektáron gyümölcsöst nevelünk öntözőrendszerrel, illetve a fő cél itt egy önfenntartó gazdaság kiépítése. Itt szeretnénk idővel csoportokat is fogadni például gyümölcsszedésre, továbbá állatokat bemutatni a látogatóknak, tehát megismertetni az emberekkel a természetet és az önfenntartást.

Norvégiából is figyelnek rájuk

Attilától és Zoltántól megtudtuk, az adományozásra szánt kutyaházak alapanyagainak árát mintegy 80 százalékban a követőik és nézőik adják össze, amelyet ők maguk egészítenek ki, illetve a szervezést és persze az ólak elkészítését is maguk végzik. YouTube-csatornájukról a Herbert fivérek elmondták, immár 30 ezer követőjük van, és nem csupán helyben nézik őket, hanem az ország, sőt a világ számos pontján is. Kaptak már üzenetet például Ausztráliából, Amerikából, Írországból és Norvégiából is. A visszajelzések pedig mindig pozitívak, a nézők folyamatosan várják az újabb videókat, amelyekben részletesen mutatnak be egy-egy munkát vagy történetet.