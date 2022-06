A Fruitveb közlése szerint az esős idő, különösen a Dunántúlon károkat okozott a cseresznyésekben. Békésben ugyanakkor eddig nem keletkezett veszteség. A szakmaközi szervezetnél kifejtették, hogy a cseresznye érzékeny az érés előtt érkező csapadékra, ilyenkor ugyanis eső hatására már könnyen kirepedezik. A honlapjukon pénteken közzétett összefoglaló szerint vannak térségek, ahol a termés fele tönkrement, de az Alföldön kisebbek a károk, Bács-Kiskun és Békés megyében például egyáltalán nem keletkezett veszteség.

A Fruitveb pontos becslést még nem közölt a károkról, de a csapadékos napok ellenére is jobb termésben bíznak, mint az elmúlt években. Az idei év jól kezdődött, az elmúlt két évtől eltérően ugyanis a cseresznyefákat nem érte jelentős fagykár a tavaszi hónapokban. Az elmúlt öt év átlagában körülbelül 10 ezer tonna cseresznye termett évente, 2020-ban és 2021-ben viszont csak 8-9 ezer tonna.

Magyarországon tavaly 2855 hektáron termett cseresznye. Pest megye volt az első több mint 580 hektárral, ezt követte Heves megye 533 hektárral, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 475 hektárral, Bács-Kiskun 340 hektárral és Fejér megye 150 hektárral.Az import mennyisége nem jelentős, a görög, olasz, spanyol cseresznye nem dömpingáruként érkezik a belföldi piacra. A nagybani és a fogyasztói árak eddig nagyjából a tavalyival azonosak, a jó minőségű cseresznye kilójáért 800-1200 forintot fizetnek a kereskedők - adta hírül az MTI.Pusztai József, a Csorvási Gyümölcs Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, többfajta cseresznyét termesztenek, és most van a csúcsidőszak. Hatvan–nyolcvan ember is szedi a gyümölcsöt. A földről, létráról és önjáró szedőállványról a biztonsági előírásoknak megfelelően csúcsoznak, vagyis a nagyjából négyméteres fák tetejéről is leszedik a gyümölcsöt.

– Korábban diákoknak is kínáltunk nyári munkát, de most megvan az a garnitúra, melynek tagjai elvégzik a cseresznye betakarítását – hangsúlyozta Pusztai József. – Belföldön nagy a kereslet a gyümölcs iránt, így jellemzően itthon adjuk el a termést. A meggy szedését is elkezdjük pénteken, itt viszont a kézi erő helyett rázógépet alkalmazunk. Ebből a gyümölcsből is szép termés ígérkezik, és a társaság harmadik kultúrája, a szilva is jól fest most. Annak is megvan a fortélya, hogy mikor víztelenítsük speciális beavatkozással a meggy szárát, hogy könnyen elengedje a gyümölcsöt. Ezt általában 8–10 nappal a rázás előtt végezzük el, és fohászkodunk azért, hogy ne legyen túl nagy szél, ami leveri a gép előtt a meggyet.