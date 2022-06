Mint megírtuk, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Kőváry Péter. A zenész 1972. október 22-én született Békéscsabán. Szülei angol tagozatos általános iskolába íratták be, így korán kapcsolatba került az angolszász kultúrával. Édesapja jóvoltából a hatvanas évek zenéjét is már gyermekként megszerette. Az általános iskola vége felé igazi rock-rajongóvá vált, első elektromos gitárját a ballagásakor kapta.

Középiskolai tanulmányai idején – az egykori Rózsa Ferenc Gimnáziumba járt – alapította meg a Rag Doll nevű zenekart, amelyben testvérén, Kőváry Zoltánon kívül Simon Tibor és Grósz Attila is kulcsszerepet játszott. Az együttes tagjai a rendszerváltás utáni időszakban felszabadult energiákkal szárnyaltak: a formáció a megyeszékhelyen és a környékbeli településeken is sikerrel debütált, hamar állandó szereplőjévé vált a zenei életnek, a kisebb-nagyobb fesztiváloknak.

Kőváry Péter érettségi vizsgája után Szegeden, a jogi egyetemen tanult tovább, ám a zenélést sem hagyta abba, testvérével már saját számokat írtak.

A Rag Doll 1991-ben /Fotó: otrnrmagazine.blog.hu/

A 90-es évek második felétől újabb műfajok felé kalandoztak, közben a Rag Doll tagjai is cserélődtek. Kőváry Péter civilben jogászként dolgozott, ám szíve továbbra is a zenéért dobogott igazán: a Rag Doll számtalan rangos külföldi helyszínen mutathatta meg magát. Közben jött a családi boldogság: 1998-ban megszületett első fia, Dániel.

A Rag Doll szoros kohéziója 2000 után kezdett erjedni, a zenész Budapestre költözött, és az akkor már sikeres Neo zenekar tagja lett.

A Kontroll című film zenéjének megírása után az együttes még inkább befutott, csaknem egy évtizeden keresztül turnézott itthon és külföldön is, nemzetközi fesztiválokon aratta a babérokat. Sikert hoztak a lemezek, teltházasak voltak a koncertek, tovább szélesedett a rajongótábor. Aztán a 2010-es évek elején Kőváry Péter szóló projektbe kezdett: DJ-producerként lépett fel, zenét is szerzett. Eközben a klasszikus rock iránti szenvedélye is tovább élt, a Stoned nevű Rolling Stones tribute-zenekarral is szép ívet járt be, rengeteg barát, ismerős vette körül. Hiteles és energikus volt, mindenbe beletette energiáját, vehemenciáját.

Néhány éve fellángolt benne a vágy, hogy saját rockzenekart alapítson: életre hívta a Peter Kovary & the Royal Rebels-t, amellyel bekerült a Dal című televíziós produkcióba is, az első lemez rögtön Fonogram-díjat kapott. A világjárvány kitörése előtt Kőváry Péter rengeteget koncertezett, sokat játszott együtt testvére zenekarával is. Időközben Szentendrére költözött, megnősült, két kisfia született: Noel hét, Ábel ötéves.

Fotó: Peter Kovary & the Royal Rebels/Facebook

Krónikus, gyógyíthatatlan betegségére 2021 tavaszán derült fény, amit hősiesen viselt, a végsőkig bízott felépülésében. A színpadi élettől el kellett búcsúznia, de a zeneszerzést folytatta, 2021-ben még megjelent karácsonyi ihletésű szólólemeze Family, Christmas & Rock and Roll címmel. Az album felkerült a MAHASZ-listára, újabb rétegeket szólított meg.

Kőváry Péter halála előtt nem sokkal is nagyot álmodott: elkezdett dolgozni egy újabb lemezen, melynek témáját a 70-es évek soul és funk filmzenéi adták. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak, a korong posztomusz jelenik meg.

A zenész életének 50. esztendejében, június 27-én halt meg családja körében.

