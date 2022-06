Ezt megelőzően Fehér Csaba és Juhász Balázs közösen kalauzolta végig a korszakon a jelenlévőket.

A program harmadik etapjában a 19. századi betyárvilágot idézték meg mezőtúri vendégek segítségével. A betyárok viselkedéséről és Rózsa Sándorról egyaránt szó esett.

Ezután szabad foglalkozás következett, amelynek részeként be lehetett menni a Honfoglalás kori sátorba, a nézők szemügyre vehették a lovagkor fegyvereit. Ezen felül az íjászatot, illetve a helyi airsoftosok segítségével utóbbi tevékenységet is kipróbálhatták az érdeklődők, és a békéscsabai hadkiegészítő parancsnokság is jelen volt a toborzó sátrával.

Külön érdekesség, hogy mind a viseleteket, mind az ugyancsak korhű különböző fegyvereket, íjakat és a sátrak díszítéseit Fehér Csaba, illetve az egyesület tagjai készítik.

Az egyesület vezetőjének munkáját dicséri például az a lovagkort idéző sodronying is, amelyet Fehér Csaba három hónapon át, tízezer szemből készített. A viselet mintegy 7,5 kilót nyom.

Mint megtudtuk, az eredetileg csak íjászattal foglalkozó egyesület tagjai szeretnék, ha az eseményből hagyományt teremthetnének. Tevékenységükbe gyakorlatilag a 10 századtól a 19. századig valamennyi korszak belefér, és a korszakokra jellemző érdekességeket szeretnénk is minél többeknek bemutatni.