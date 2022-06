Igencsak meglepődött Gombkötő Gézáné, amikor még tavaly novemberben Kondor Péter, a Déli Egyházkerület püspöke és Font Sándor egyházkerületi felügyelő levélben értesítette, hogy tegye szabaddá 2022-ben a május 28-ai napját, hiszen az akkor rendezendő hagyományos egyházkerületi missziói napon adják át a Kelet-Békési Egyházmegyei Elnökség ajánlása nyomán a hűségérmet.

Nem számítottam rá, bár azért volt némi előjele annak, hogy valami készül – mondta még mindig meghatódva a Csorváson született és azóta is a kisvárosban élő Gombkötő Gézáné. – A lelkészünk, Zsíros András hívott, kérve a lakcímemet, amit akkor nem is nagyon értettem. – Az első reakcióm az volt, hogy „miért én?”.

Gombkötő Gézáné Pelesz Erzsébet gyermekkorától a helyi evangélikus gyülekezet aktív tagja, felnőttként banktisztségviselőként, majd mérlegképes könyvelőként és adótanácsadóként dolgozott, nyugdíjba vonulását követően ellátta a gyülekezet pénzügyeinek könyvelői és pénztárosi teendőit, és könyvelésével segítette a gerendási tárgyegyházat is. A gyülekezet motorja, sokszor vállalja magára a különféle kiadásait, anyagi és szervezésbeli terheit is, de arra is mindig gondja van, hogy az oltáron friss virág legyen.

– Az evangélikusságomat otthonról hoztam, a nagyszüleim és édesanyám is aktív tagja volt a csorvási evangélikus gyülekezetnek – tért ki a felekezeti gyökereire Gombkötő Gézáné.

– Ami maroknyi, de annál lelkesebb, ahol nagy egyetértésben, mindenki sokat tesz azért, hogy működjünk. Nagyon jó érzés fog el, amikor ránézek az éppen külső felújítás alatt álló templomunkra, amely több évtized után új „köntösbe” burkolózik, megszépül. A legnagyobb öröm, hogy a parókiánk felújítására­ nem kis ­nehézségek árán az utolsó ­pillanatban be tudtuk adni a pályázatot, ami sikeresnek bizonyult, két évvel ezelőtt újult meg, kívül-belül. ­Köszönettel tartozunk Baráth Lajos polgármester úrnak, aki nagy segítséget nyújtott abban, hogy megtörténhetett a felújítás, és a téli alkalmainkat­ már itt tarthattuk­ meg.

Számára hatalmas megerősítést jelentett édesanyja halála után Kutyej Pál evangélikus lelkész mondata:

– Bibike néni, a Jóisten mindig csak annyi terhet tesz a vállunkra, amennyit el tudunk viselni.

– Ez az egy mondat úgy megerősített abban, hogy hiába szedek én gyógyszereket, ha én nem tudok magamon erőt venni, nem hiszek a feltámadásban, akkor mi értelme van az egésznek? – tette fel a kérdést.

Bár a dicséreteket mindig elhárítja, mert szerinte a maga szolgálati területén mindenki szívvel megteszi a magáét, enélkül nem működhetne a gyülekezet. Várja a vasárnapokat, a prédikációkat, az együtt éneklést a számára lelki családot jelentő evangélikus közösségben. Mint mondja, a lelki megerősödés csak a templomban várható.

Büszke szerető fiára és unokáira

– Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Zsíros András lelkész úrnak, a Kelet-Békési Egyházmegye elnökségének, illetve Kondor Péter püspök úrnak, utóbbi kedves szavakkal beszélt a paksi ünnepségen. Ha a Jóisten is erőt és egészséget ad, akkor a továbbiakban is szeretnék szolgálni a gyülekezetünkben – mondta Gombkötő Gézáné, akinek az életében a gyülekezet mellett a család jelent sokat. – Nem lehetek eléggé hálás azért, hogy a fiam személyében egy szerető gyermekkel áldott meg, és büszke vagyok az unokáimra is.