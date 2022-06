Már élvezői enne a forrásnak. A gépszínben alig pihen a multifunkciós fűnyírójuk, állandóan van munka, amit ezzel a géppel kell elvégezni a falu közterületein. Annus István polgármester büszkén mutatta az új gépet, ami alaposan megkönnyíti és meggyorsítja a munkájukat. Számos kiegészítője is van, ezeket is megmutatták: a lombszívót, a só- és homokszórót, a hóseprőt, a hótolót, a magas gazvágó adaptert, a fűkaszákat és egy kézi tolású fűnyírót. A kiegészítőkhöz tartozik még az MTZ-re szerelhető karos rézsű kasza is.