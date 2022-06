Egy másik posztban ugyanakkor a szövetség egy tévhitet is eloszlatott, amely az utóbbi időben az interneten kapott „szárnyra” a különböző fórumokon és a szóbeszédben. Mint kiemelték, a harcsa fajlagos tilalmi ideje május 2-től június 15-ig, a jogszabályoknak megfelelően van érvényben a KHESZ összes vízterületén. Semmiféle módosítást, enyhítést nem vezettek be erre vonatkozóan, a jogszabályi rendelet nem is írható ilyen formán felül, tehát a harcsatilalmat nem oldották fel. Minden erre vonatkozó híresztelést éppen ezért cáfoltak. A harcsa fajlagos tilalmi idejének be nem tartása jogsértésnek minősül, amellyel szemben a szövetség halőrei eljárnak.