Az Életfa Művészeti Egyesület néhány tagja történelmi témájú gobelin hímzés technikával készült alkotásait mutatták be az érdeklődő látogatóknak.

– A kiállított művek között országosan egyedülálló alkotásokat is láthatunk, melyek a Hajdu-Bihar megyei értéktárat is gazdagítják – ismertette Haász Tünde, a művelődési ház igazgatója. A sokszínű tárlat június 21-ig látogatható.