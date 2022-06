Az esemény legfőbb célja a sportolás és az egészséges életmód népszerűsítése a fiatalok, illetve a családok körében.

– Emellett a program hagyományosan mindig a vakáció kezdetéhez is kapcsolódik, amit szeretnénk egy kicsit hangulatosabbá tenni – fogalmazott a szakember. Mint az intézményvezetőtől megtudtuk, a település számos vállalkozója támogatta a kezdeményezést, és biztosított a programhoz nyereményeket. A futáson a bölcsődés mopedesektől az óvodásokon át az iskolásokon keresztül a felnőttig állhattak rajthoz az érdeklődők. Lehetett rollerezni, csapatban is megmérethették magukat a jelenlévők, illetve kötélhúzásban is nagy verseny alakult ki. A szervezők valamennyi kategóriában díjazták az első három helyezettet, tárgynyereményeket, ajándékokat, utalványokat egyaránt átvehettek a futók. Emellett minden egyes rajtszám tombolaként is szolgált, a sorsoláson újabb nyeremények találtak gazdára.