Az Élhető települések című nyertes projektek között van a nagyszénási önkormányzaté is. A központi park fejlesztésére 199,9 millió forintot fordíthatnak. Nyemcsok János polgármester elmondta a helyszínen, hogy a teljes zöldítése megújulhat a község központjában lévő közösségi terüknek. A projekt keretében hagyományos és digitális játszóterek épülnek, infópont is lesz. A közösségi tér napjainkban is számos funkciót ellát.