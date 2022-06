– A görög kollégák Európa egyik legjobb geofizikai laborjából érkeztek hozzánk. A vizsgálat során L alakban, száz méter hosszan 25 centi mélyre szúrnak elektródákat a földbe. Ezeket összekötik egy kábellel, amibe elektromos áramot vezetnek. Az adó-vevő készülékkel mért ellenállásból pedig meg tudják állapítani, hogy homokos vagy éppen épített közeg van a föld alatt. Előbbi esetében gyorsabban átmegy az áram, utóbbinál szinte visszapattan. A mért ellenállás különbségekből azt is ki tudják következtetni, milyen jellegű építmény van a földben – részletezte Bácsmegi Gábor.

A régész kiemelte, a kastély ásatásának első üteme tavaly zárult le, akkor a szakemberek megállapították, hogy kicsit keletebbre kell keresni az egykori épületet.

Fotó: Bencsik Ádám

– Most az a cél, hogy pontosan be tudjuk határolni, hol volt a kastély és a hozzá tartozó falak, melléképületek. Megpróbáljuk az egész területet lefedni ezzel az eljárással. Szerencsére az utcabeliek is nagyon segítőkészek, lelkesek, kérdezgetik a szakembereket, hogy mire bukkantak. Illetve többen el is mondták tapasztalataikat, emlékeiket. Kiderült például, hogy az egyik háznál egy korábbi építkezéskor kétméteres mélységben falakat találtak – avatott be minket a múzeumigazgató-helyettes.

Földig rombolták a csabai várkastélyt

Dr. Bácsmegi Gábor elmondása szerint a csabai Ábrahámffy vagy Ábránfy család kastélya építésének idejéről nem maradt ránk írásos forrás, annyit tudunk, hogy 1521-ben már állt az épület. A legpontosabb leírást egy 1556. június 20-án kelt levélben találjuk, amelyet a kastélyt ostrommal elfoglaló, illetve leromboló gyulai kapitány, Mágócsi Gáspár írt a nádorhoz. Ebben megemlíti, hogy a kőerődítmények, a torony és az árkok nem álltak ellen az ostromnak, melyekhez ágyúkat is hozott. Sőt, dr. Bácsmegi Gábor elmondása alapján szinte az egész gyulai katonaság felvonult az ostromhoz. A régész hozzátette, a mindent eldöntő roham virradatkor lehetett, akkor foglalta el a várkastélyt a gyulai kapitány, majd ezt követően romboltatta földig. A kastély felégetése mellett a tornyot és a védműveket az alapjukig lerombolták, az árkokat pedig feltöltötték.