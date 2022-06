– Megható, felfoghatatlan pillanatok voltak ezek, és jó volt érezni, hogy mások is velünk együtt örültek a magyar, a mezőberényi sikernek – hangsúlyozta az együttes vezetője, aki beszámolt arról is, hogy a csapat ezenkívül több értékes helyezést is elkönyvelhetett magának, többen is szépen teljesítettek a négy fantasztikus zadari napon. Mint megtudtuk, lehetőségük nyílt egy kis városnézésre is.

–Sétát tettünk az óvárosban, megnéztük a Nap köszöntése alkotást, meghallgattuk a híres zadari Tengeri orgonát, hajókiránduláson vettünk részt a Kornati szigetvilágban – részletezte Mezeiné Szegedi Erzsébet, aki elmondta, nagyon hálásak a támogatók és a szülők támogatásának, és az otthoniak szurkolásáért.

A Mezőberényi Mazsorett Együttes eredményei:

- Bárdi Regina senior botos szóló: 1. hely – Európa-bajnok

- Fekete Natália senior botos szóló: 14. hely

- Simcsik Orsolya senior botos szóló: 15. hely

- Bárdi Regina – Fekete Barbara senior botos duó: 13. hely

- „Síva” csoport senior botos mini-formáció: 17. hely (A csapat tagjai: Bárdi Regina – Fekete Barbara - Fekete Natália - Simcsik Orsolya – Sántha Dóra – Fehér Viktória)