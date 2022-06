Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, egy település nem csak emberek, hanem közösségek összessége is.

– Élő, jól működő civil közösségek alkothatnak sikeres várost. Ezért is támogatja önkormányzatunk vezetése a civil szervezeteket, melyek között az egyik legkedvesebbnek a koraszülötteket és családjaikat segítő alapítványok számítanak – fogalmazott. Szólt arról, hogy sokan önkéntesként, gépkocsivezetőként vagy egészségügyi szakemberként segítik a magánszemélyek, civilek, vállalkozások, önkormányzatok adományaiból megvásárolt Viharsarki Koraszülöttmentő üzemeltetését. Hangsúlyozta, az orvosok, ápolók, alapítványok, a segítő szakemberek, a családok, gyermekek közösséget alkotnak, és ennek a közösségnek az erősítését is szolgálta a szombati KoraPICnic is.

A rendezvényen fellépett Pepe Manó, a Bizseri Bábcsoport, az Energy Dance Cool Hip-Hop Táncszínház, bemutatót tartott az ITF Taekwondo Sparta Sportegyesület és óriás tortából is ehettek a résztvevők.