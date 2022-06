A városban 25 felnőttháziorvosi, 11 házi gyermekorvosi és 19 fogorvosi körzet működik, amelyek közül három felnőttháziorvosi körzet betöltetlen, de a betegek ellátása helyettesítés révén megoldott. Hogy ez a jövőben is így legyen, a felmerülő igények kielégítésére a képviselő-testület 2,5 millió forintot szavazott meg az egészségügyi alapellátási intézmény számára.

A tájékoztató szerint 14 doktor töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt, azaz a 65. életévet: a fogorvosok közül négyen, a felnőttháziorvosok közül nyolcan, a házi gyermekorvosok közül ketten; és a 14-ből öten 70 év fölöttiek.

Az önkormányzat egy program keretében havonta több tízezer forintos támogatást nyújt a háziorvosoknak: ettől az évtől havi 44 ezer forintot akkor, ha saját; havi 30 ezer forintot akkor, ha önkormányzati; illetve havi 35 ezer 500 forintot akkor, ha bérelt rendelőben dolgozik. 2020-ban 24, tavaly 16, idén pedig eddig 15 egészségügyi szolgáltató vette igénybe ezt a lehetőséget, és számukra az elmúlt két és fél évben 30 millió forintot fizetett ki a város.

Emellett a szakembereknek Békéscsaba Háziorvos néven kártyát biztosítanak, továbbá a doktorok kérelemre kaphatnak színházbérletet, uszodabérletet, futball-, kézilabda- vagy röplabdameccsekre belépőt, a könyvtárba kedvezményes olvasójegyet, a játszóházban gyermekfelügyeletet, bérletet a kolbászfesztiválra. A legnépszerűbbek a kolbászfesztiválra szóló jegyek, a színház- és uszodabérletek voltak, és a kedvezmények összesen 3,6 millió forintot tettek ki.

Az ülésen dr. Juhász István tanácsnok arról beszélt: az, hogy 14-en betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, jelzi, hogy előrelátó döntésekre van szükség. Hangsúlyozta, a város mindent megtesz a lehetőségein belül, hogy segítse a doktorokat, és beszélt a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, amelyek összességében 33 millió forintot tettek ki eddig.

Szarvas Péter polgármester ugyancsak azt emelte ki, hogy sokat tesz a város. Emlékeztetett, miszerint korszerűsítették Jaminában a rendelőintézetet, Gerlán is felújították, bővítették az épületet, valamint most a Kazinczy-lakótelepen ugyancsak megújulnak a rendelők. Szólt arról is, hogy a Bartók Béla úton szintén az önkormányzat alakított ki komfortos rendelőt az egyik szakembernek.

Nem kifejezetten pénzkérdés egy-egy orvos szerződtetése – folytatta a városvezető, hozzátéve, kerülnek a város látókörébe fiatal doktorok, és ha esetleg pluszvállalást kell tennie az önkormányzatnak azért, hogy legyen utánpótlás, akkor készen áll arra.

Nem minden a pénzről szól

Fülöp Csaba példaként hozta fel: lehetne jutalmat kínálni azoknak az orvosoknak, akik biztosítják, megtalálják saját utánpótlásukat.

Szerinte ugyanakkor nem csak a pénz számít, olyan komplex csomagot szükséges kínálni a doktoroknak, amely révén vonzóbbá válik számukra Békéscsaba, és a meglévő rendszert érdemes lenne újabb elemekkel bővíteni.

Miklós Attila elmondta a tájékoztatóval kapcsolatban: fontos látni a tendenciákat, azt, hogy az intézkedésekkel milyen eredményeket érnek el. Kiemelte: mindent el kell követni azért, hogy kevesebb legyen az olyan körzet, ahol helyettesítéssel megoldott az ellátás; valamint azért, hogy legyen utánpótlás.

Dancsó Tibor szerint hiába van háziorvosokat támogató program, nem javít a helyzeten. Úgy fogalmazott, hogy emelni kell a tétet, több forrást kell biztosítani.

Jelezte, a jelenleg dolgozó szakemberek komoly hányada pár éven belül kiesik a rendszerből.