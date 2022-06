Idén a szikes tó a szokásosnál jóval korábban, már márciusban kiszáradt. Addigra, vonulási rendjüket követve, a darvak is elmentek a térségből. Májustól azonban szinte folyamatosan jelen van itt néhány példány. Legtöbbször a Sóstói Állattartótelep környékén látjuk őket, ahol táplálékot (magokat, rovarokat, hüllőket, pockokat) keresnek. A telep közelében van egy mesterséges, mély medrű kis tó, amelyben még most is van víz. A darvak ide húznak be éjszakázni, s gyakran a legmelegebb nappali órákban is itt hűsölnek.

Májusban folyamatosan hét, június elején öt, június 15-én pedig már tizenhárom példányt láttak a kis tavon. Öreg és tavalyi kelésű, fiatal madarak egyaránt vannak köztük. A fiatal kóborlók még nem ivarérettek, az öreg madaraknak pedig valószínűleg nem sikerült a költésük, ezért keltek vándorútra.

Az elmúlt évtizedekben új jelenség, hogy egyre több átnyaraló daruval találkozhatunk Magyarországon. A Hortobágyon előfordult, hogy több száz madár is egész nyáron kitartott, de a délebbi területeken is egyre rendszeresebbé válik az átnyaralás.