Mint kiemelte, a gyulai húsipari szakemberek igazi különlegességet alkottak: a csomboros, gyömbéres és mézes-chilis ízben kapható grillkolbászok ízét a fűszerezés mellett a gyártás során hozzáadott Csíki Sör teszi teljessé. Az újdonságokat a Gyulahús ügyvezető igazgatója, Daka Zsolt, a cég kereskedelmi igazgatója, Koncz Gábor és Fabulya Attila mutatta be a gyulai Tiltott Csíki Sörözőben. Gyula és Székelyföld gazdasági partnersége több termékben is megjelenik, hiszen a Gyulai Roppant Csomboros, Gyömbéres és Mézes Chilis grillkolbászok mellett a Gyulai Kolbászos Csíki Csipsz gyártásában is kooperálnak.

