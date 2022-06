Az ELTE-Trenk­walder Iskolaszövetkezet adatai szerint már május első három hetében 30 százalékkal több pozícióra kerestek diákmunkásokat a munkáltatók áprilishoz képest. A különféle pótlékok mellett idén az szja-mentesség is növeli a fiataloknak kifizetett munkabéreket. A diákmunkának köszönhetően a cégek jobban állják az idegenforgalmi főszezonban megugró terhelést, a hivatalok átmenetileg pótolhatják a szabadságolások miatt kieső munkaerőt. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója sajtó­közleményében elmondta, a szorgalmi időszak befejezése nagy szerepet játszik abban, hogy egy hónap alatt nem csupán a meghirdetett pozíciók köre növekedett, hanem a diák­munkára jelentkező tanulók száma is 20 százalékkal bővült. A következő hetekben további ugrásra számítanak a Meló-Diák békéscsabai irodájában is, ahol Molnár György összegezte a tapasztalatokat: – Békésben is népszerű a diákmunka, június elejétől egyre több az érdeklődő az online felületeinken, és személyesen is sokan jönnek be az irodába. Az igazán nagy roham a tanítási időszak vége után kezdődik, sokan keresnek állást a nyárra – részletezte az irodavezető. Hangsúlyozta, a munkavállaláshoz alapvetően a személyes iratok szükségesek, úgymint érvényes nappali tagozatos diák­igazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, tajkártya, emellett kell a bankszámlaszám.