Mint azt Fekete-Dombi Ildikótól, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatójától megtudtuk, az EuroSouvenir bankjegy készítőinek célja a legfontosabb kulturális és történelmi látnivalók, valamint személyiségek megjelenítése, illetve népszerűsítése.

Azok a 0 euró értékű bankjegyek, amelyeken szombattól a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont is szerepel, a valódi euro bankjegyeket is gyártó, párizsi nyomdában készülnek.

A hivatalos emlékbankjegyek gyártásának kezdeményezése Franciaországból indult. A bankók témája egy fontos kulturális emlékmű, idegenforgalmi hely, múzeum, nemzeti park, híres személyiség vagy rendezvény lehet. E különleges koncepciónak köszönhetően a bankjegyekre rákerülhetnek olyan fontos emlékművek, turisztikai helyszínek vagy híres személyiségek, amelyek a valódi országos bankjegyeken nem szerepelnek. Ez az Euroemlékpénz összeköti Európa országait, figyelemmel az egyes országok különlegességére és érdekességére, a bankjegyeken feltüntetett helyszínek és személyiségek ezáltal közelebb kerülnek más európai lakókhoz is.

– Az, hogy szombattól a gyulai Almásy-kastélyt ábrázoló bankjegy is megvásárolható lesz, az épület nagyszerűsége mellett az itt látható egyedülálló kiállítás és az innovatív működtetés elismerését is jelenti. Megtisztelő, hogy hazánkban harmadik helyszínként a gyulai Almásy-kastély jelenhet meg a gyűjtők számára különleges bankjegy sorozaton – hangsúlyozta az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Fekete-Dombi Ildikó hozzátette, öröm számukra a megjelenés egyfelől a gyűjtők nagy száma miatt, s azért is, mert egyben egy újszerű, kreatív ajándéktárgyat is tudhatnak az ajándékbankjegyben, amely minden bizonnyal a kastély látogatóinak is kedvence lesz.

A gyulai kastély vezetője elmondta: kiváló minőségű termékről van szó, amely hatalmas gyűjteményt hozott létre egész Európában. Gyűjtői értéküket az adja, hogy minden darab egyedi a sorozatszámozásnak köszönhetően, mint a hagyományos bankjegyek esetében. Az eredeti eurobankjegyekkel azonos papír és biztonsági elemekkel rendelkezik. Megtalálhatók rajtuk a hologramok, betűk, UV-jelek is. A különleges pénzt párizsi Oberthur Technologies nyomda gyártja, amely eredeti eurobankjegyeket is gyárt. Korlátozott példányszámban készülnek, ami növeli értéküket a gyűjtők körében.

– A 0 euro-s bankjegy árusítását szombaton kezdte meg a gyártó, akikkel kiváló együttműködést sikerült kialakítani – tájékoztatott Fekete-Dombi Ildikó. Mint elmondta: közösen határozták meg az árusítás kezdetének dátumát is, amely – természetesen nem véletlenül – a Múzeumok éjszakájára esett.