Minden biciklis rémálma, hogy nyitná ki a lakatot, de az nem engedelmeskedik. A hosszas, sokszor kétségbeesett próbálkozás eredményeként a kulcs egyik fele a kezünkben marad, a másik a biciklizárban. A bicikli pedig továbbra is biztonságosan rögzítve van. Természetesen ez mindig a legrosszabbkor történik, mert mondjuk sietnénk egy értekezletre vagy a gyermekért az óvodába.

Egy kis olaj segíthet elkerülni a hasonló helyzeteket /Fotó: Bátori Attila/

Ilyen helyzetekben egyetlen megoldás létezik: el kell vágni a lakatot. A kivitelezés már kevésbé egyértelmű.

Több szerszám közül válogathatunk, nekieshetünk fűrésszel, csípőfogóval vagy erővágóval. Nem nagy meglepetés, de minél nagyobb az eszköz, annál hamarabb pattanhatunk nyeregbe.

A megfelelő szerszámmal azonnal végezhetünk /Fotó: Bátori Attila/

A csípőfogót érdemes azonnal kizárni. A legtöbb lakat vastagabb annál, mint amire egy hagyományos fogóval rá lehetne fogni. Amennyiben mégis sikerül a lakatot befogni, a túlságosan rövid nyél miatt, amit fizikában szokás erőkarnak is nevezni, nem tudunk elegendő erőt kifejteni a gyors eredményhez. Ha nincs más kéznél, használhatunk csípőfogót, de készüljünk fel rá, hogy próbára fogja tenni a türelmünket.

Fűrésszel már valamivel gyorsabb a folyamat. Egy hagyományos fémfűrész megbirkózik az acélsodronyból készült lakatokkal, de ha időpontra megyünk, akkor azt érdemes csúsztatni. Amennyiben edzést vagy kardiót terveztünk, akkor nyugodt szívvel lemondhatunk róla, mert a lakat elfűrészelése felér egy kiadós testmozgással.

A leggyorsabb sikert egy erővágóval érhetjük el. Az eszköz használata egyszerű és minimális erőkifejtést igényel. Rutinosabbak akár egy mozdulattal is végezhetnek, kevésbé tapasztaltabbaknak lehet, három-négy ismétlés is szükséges.

Az acélsodrony megadta magát /Fotó: Bencsik Ádám/

Arra számítani kell, ha egy forgalmasabb helyen, mondjuk az iroda vagy az óvoda előtt kezdünk hozzá a bicikli felszabadításához, akkor lesz nézőközönségünk.

Jogosan merülhet fel a kérdés, van-e okunk aggódni? Honnan tudják a bámészkodók, hogy a saját lakatunk fogott ki rajtunk és nem egy idegen biciklijét néztük ki magunknak? Mi lesz, ha hívják a rendőrséget?

Szerencsére nem kell aggódni. Hiába a látványos és gyanús tevékenység, hivatalos intézkedés csak akkor történik, ha valaki bejelenti, hogy eltűnt a kétkerekűje. Mivel a saját kerékpárunkat akarjuk elvinni, ezért az senkinek nem fog hiányozni. További igazolásnak ott van a törött kulcs, ami szintén mutatja, jogosan pattannánk az adott bicikli nyergébe. Amennyiben mégis akadna némi bonyodalom, akkor mindent tisztázni tudunk a vásárláskor kapott, a vázszámot is tartalmazó papírral.

Hogyan lehet elkerülni az ilyen helyzeteket?

Az egyik legfontosabb dolog a megelőzés. A fém szerkezetek egyik legnagyobb ellensége a rozsda, amit pár csepp eső is előidézhet. Már azzal sokat segítünk magunknak, ha olyan tárolót választunk, ami védve van az esőtől. Pap Péter, békéscsabai kerékpárszerelő szerint érdemes a lakatot mindig úgy helyezni, hogy a kulcslyuk lefelé nézzen, ezzel elkerüljük a beázást. Hozzátette, ha érezzük, hogy elkezd szorulni a kulcs, akkor cseppentsünk egy kis olajat vagy fújjuk be WD40-el a kulcslyukat. Ha pedig már kézbe vettük ezeket az eszközöket, akkor érdemes a láncot is kicsit beolajozni, különösen akkor, ha hosszabb túrára indulunk.