Kiss Ottó az elmúlt időszakban főleg gyermekeknek szóló versekkel, valamint mesékkel jelentkezett, húsz éve jelent meg az eddig egyetlen novelláskötete. Most jött ki azonban A Kék Oroszlán bezár című kötete, amelyben a legszebb novellái olvashatók: a fele már korábban megjelent – ugyanakkor most azokat is átdolgozta –, fele pedig vadonatúj.

Díjazták a kilencvenéves Banner Zoltánt

Banner Zoltán érdemelte ki a Körösök Gyöngye-díjat. Hamarosan betölti a kilencvenedik életévét, ennek apropóján ebben az évben minden Bárka-számban megjelennek tőle írások. Sőt, a Gyulai Várszínházban is fellép hamarosan saját, Petőfi a hídon című előadói estjével, amely először ötven éve hangzott el. Az elmúlt tíz év terméseiből pedig rövidesen megjelenik egy verseskötete. Elmondta: az ember és a Földön túli lét viszonya foglalkoztatja, de írásaiban megjelenik a közösség iránti aggodalom is.