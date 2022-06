A jelen lévő 15 képviselő a javaslatot egyhangúlag szavazta meg. Az eddig igazgatóhelyettesi feladatokat ellátó Bácsmegi Gábor egyedüli jelöltként pályázott az április végén kiírt posztra. Igazgatói kinevezése augusztus 1-jétől öt évig tart. Az MTI információi szerint a döntést - mivel megyei hatókörű városi múzeumról van szó - még az illetékes miniszternek is jóvá kell hagynia. Amennyiben a szaktárca vezetője 30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy elfogadja a határozatot - olvasható az előterjesztésben.

Szarvas Péter polgármester az ülésen kiemelte: a múzeum a hamarosan létrejövő Munkácsy-negyed "vezére kell hogy legyen", olyan marketing-pr tevékenységet kell majd folytatnia, amely "városhatáron túlra viszi el a város és a negyed hírét".

Véleménye szerint az intézménynek a jövőben is lehetőséget kell adnia a kortárs helyi festők bemutatkozásának, tárlatának; ahogyan folytatni kell a nívós kiadványok szerkesztését is.

Igazgatói pályázatában Bácsmegi Gábor egyik legfontosabb feladatának az intézményhez tartozó Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Gabonamúzeum) fejlesztését, vizesblokkal való kiegészítését nevezte. Mint mondta, azt kültéri rendezvényhelyszínnek is lehetne használni, emellett bérbe lehetne adni, így növelve a bevételeket.

Az idei évben elindul a főépület homlokzatának a felújítása, valamint a múzeumi bolt kialakítása, utóbbi szintén bevételteremtő hatású lesz - írja. Fontosnak nevezte a korábban indított Utazó Múzeum folytatását és kibővítését, amellyel olyan iskolákba jutnak el, amelyek nem tudnak eljönni az intézménybe. Szeretné újraindítani a koronavírus-járvány miatt abbahagyott rendezvényeket, a Vitézi Játékokat és a Tortamustrát, valamint az Alföldi Tárlatot, amely "évtizedekig meghatározó képzőművészeti eseménye volt Békéscsabának". "Akár lehetne biennálé formában, egymást váltva az Országos Tervezőgrafikai Biennáléval" - fogalmaz.

A régész végzettségű Bácsmegi Gábor fontosnak nevezte, hogy minden évben legyen egy kiemelt kiállítás. Idén a Terrakotta hadsereg - Az első császár üzenete lesz az, "jövőre a váci múmiákat hozzuk el, és távolabbi terveink között szerepel a magyar dinoszauruszok bemutatása is" - fogalmaz pályázatában. Hozzáteszi: "a művészeti témájú tárlatokat is változatosabbá kell tennünk, ne csak a grafika és a festészet jelenjen meg, hanem a fotóművészet, kisplasztikák is". Szeretne minden évben a vakok és gyengénlátók számára is szervezni kell egy "tapintható tárlatot".

A Munkácsy Mihály Múzeum a megyei jogú városok múzeumai között az egyik legkisebb létszámmal működő intézmény, amin változtatni kell - írta pályázatában.

A pályázat kiírására azért volt szükség, mert Ando György - aki 2013 óta vezette az intézményt - tavaly szeptemberben váratlanul elhunyt.

A békéscsabai közgyűlés többi döntéséről ITT olvashat.