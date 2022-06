Kocziha Attila aláhúzta, hogy azok, akik figyelnek a porta előtti területre, illetve az utcafronton egyaránt ténykednek, tesznek a teljes békéscsabai közösségért, az egész városképért. Emellett példát mutatnak, és másokat is arra ösztönöznek, hogy tartsák rendben az udvarukat és a házuk előtti közterületet.

A Tiszta udvar rendes ház címeket csütörtökön adták át a Csabagyöngye Kulturális Központban, idén tizenöt jutalmat osztottak ki. Amellett, hogy a cím birtokosai kaptak egy táblát, amelyet kifüggeszthetnek a házukra vagy kerítésükre, tárgyjutalmat ugyancsak átvehettek, illetve a mozgalmat támogató vállalkozó, Kertész Zoltán jóvoltából egy ajándékutalványt is.

Az újraindított mozgalom első évében díjat érdemelt ki Valkóné Ivanics Mária, Zahoránné Juhász Edit, Csiba Rudolfné, dr. Jelinek Lajosné, Boldizsár Beáta, Martonné Budai Erzsébet, Zátonyiné Sípos Etelka, Verebiné Földesi Mária, Csepely-Fodor Adrienn és Csepely Csaba, Szlávik Györgyné, Dobcsányi Mária, Tuska János, Szakál Szabolcs, Varga Tibor és Zsíros Klára.

A jutalmazottak közül néhányan elmondták, hogy annak idején szüleik házán is volt Tiszta udvar, rendes ház feliratú tábla – rögtön a Vigyázz, a kutya harap! felett –, illetve, hogy azt az ingatlant, amellyel most kiérdemelték az elismerést, a korábbi tulajdonosa is nagyon rendben tartotta.