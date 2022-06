A sikeres versenyző több mint húsz éve kezdte el a kutyás sportot.

– 2001 tavaszán mentem le először az Alt Sándor vezette klub foglalkozására. Előtte lett egy kiskutyánk, és szerettem volna számos dologra megtanítani. A légkör, a társaság azonnal megfogott, ott ragadtam – árulta el hírportálunknak Szabó Márton, aki kérdésünkre elmondta, az edzések, a kutyák folyamatos fejlődése és persze, hogy szereti ezt a sportot, egyaránt arra ösztönözte, hogy folytassa a tréningeket.

A nemzeti csapatba egy válogatórendszeren keresztül lehet bekerülni. Idén két ilyen megmérettetést tartottak, egyet Tordason és egyet Solymáron. A versenyzők teljesítményük, elért helyezésük alapján pontokat kaptak, illetve bónuszpontok is jártak, például a sebességért. Marci és Zippo két futamon is az első helyen végzett, így nem lehetett kérdéses, hogy idén is bekerülnek a magyar válogatottba, amelynek tagjaként ott lehetnek majd az olaszországi világbajnokságon, amelyet augusztus 19-től 22-ig rendeznek meg. Szabó Márton már harmadik alkalommal érdemelte ki a válogatottságot.

A versenyen négy kategóriában indulnak a résztvevők, kategóriánként pedig négy-négy magyar versenyző és kutyája vág neki a küzdelemnek a mezőnyben. A vb-n előreláthatólag az európai nemzetek lesznek majd túlsúlyban.

– Mindenki egyénileg készül fel a világbajnokságra, talán lesz egy közös edzés, egy csapatépítő tréning, amit egyáltalán nem könnyű megszervezni, hiszen az ország minden részéről kerültünk be a válogatottba – tette hozzá Szabó Márton.

A gyulai klub berkein belül hivatalosan szombaton délután és vasárnap délelőtt tartanak edzést, de a versenyző és kutyája nagyon gyakran hétköznapokon is kijár tréningezni, különösen azért, mert hétvégén Marci maga is edzést tart. Hétfőtől péntekig számos olyan elemet gyakorolnak, amelyek majd a világbajnokságon is kiemelt szerepet kapnak, egy-egy akadályra még jobban ráerősítenek, hogy ne legyen gond.

– Úgy gondolok a vb-re, mint az egyik versenyre, fel kell menni a pályára, jól kell teljesíteni – hangsúlyozta. Kérdésünkre, hogy a kutyák érzik-e, hogy egy-egy nagyobb megmérettetésről van szó, elmondta, a körülmények, a hangfalakból áradó zene, a közönség, a rengeteg más kutya miatt biztosan tisztában vannak azzal, hogy nem a megszokott edzéseken járnak, és emiatt jobban is pörögnek.

Zippo egy hároméves border collie. Szabó Márton kifejtette, ez a kutyafajta a genetikájából adódóan nagyon könnyen alkalmazkodik, könnyen tanul, fordulékony, mozgékony, könnyebben teljesíti a pályát, amiben annak is szerepe van, hogy eredetileg terelőkutya. Agilityben minden méretkategóriának megvan az a kutyafajtája, ami jól tud teljesíteni.

Többen bekerültek a válogatottba

Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub elnöke hírportálunknak elmondta, nagyon komoly eredménynek tartja, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal 2001 óta adnak versenyzőket a válogatottba. Szabó Márton mellett két alkalommal Alt Éva, illetve Baráth Orsolya is tagja volt a nemzeti csapatnak. Emellett a sérült sportolók számára Gyulán létrehozott paragility-kategória válogatottjának magját is mindig a fürdővárosi klub versenyzői jelentik. – A sportot és a közösséget képviseljük – hangsúlyozta Alt Sándor.