A felmérések alapján az emberek többségének Gyula említése kapcsán a kolbász, a vár és a várfürdő jut elsőként az eszébe – fogalmazott köszöntő beszédében dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, minden helyi gyermek megtanulja, hogy a gyulai kolbász 1910-ban aranyérmet és díszoklevelet kapott a Brüsszeli Világkiállításon.

Görgényi Ernő /Fotó: Bencsik Ádám/

– Kevesebben tudják, hogy ebben milyen jelentős szerepe volt Fodor Mátyásnak, aki házassága révén Budapesten keresztül Párizsban telepedett le, ahol szűcsmesterként dolgozott – tette hozzá dr. Görgényi Ernő. – A férfi a nagy távolság ellenére sem adta fel barátságait, egyik legkedvesebb barátja az a Balog József volt, aki akkoriban a legkiválóbb húsárukat készítette Gyulán. A Balog-féle kolbász került azután a szűcsmester segítségével Párizsba, ahol a különböző, Fodor Mátyás által adott vacsorákon hatalmas sikereket aratott. Ezen felbuzdulva kérte meg Balog Józsefet, hogy exkluzív kolbásztételeket készítsen neki, amelyeket benevezett a világkiállításra. Így született meg az aranyérem.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, a gyulai kolbász sikeréhez Stéberl Andrásra is nagy szükség volt, aki számos marketingfogással, szakmai újítással és a nagyüzemi kolbászgyártást megteremtő innovációjával mitológiát teremtett a város legismertebb termékéből.

Opauszki Zoltán /Fotó: Bencsik Ádám/

Opauszki Zoltán, Békéscsaba turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka elmondta, a térségünkben, a megyében élő sok-sok nemzetiség egy olyan értékegyüttest, olyan színes, attraktív kínálatot hozott létre, amely képes idevonzani az ország bármely tájáról és a határokon túlról is a vendégeket. Opauszki Zoltán szólt a két város, Gyula és Békéscsaba közötti egyre karakteresebb turisztikai együttműködéséről.

– Magyarországnak talán nincs olyan térsége, ahol olyan magas lenne az egy négyzetméterre jutó hungarikumok aránya, mint Békés megyében – fogalmazott. – Nagy felelősség, hogy közösen, összefogva együttműködve olyan élményeket kínáljuk, hogy még nagyobb számban meglátogassák az érdeklődők térségünket, településeinket.

Szalay Ágnes /Fotó: Bencsik Ádám/

Számos érdekességet érintett előadásában Szalay Ágnes történész, aki Békéscsaba gasztronómiai hagyományairól szóló értekezésében kifejtette, a csabai népi táplálkozás nagyon gazdag tradíciókkal bír. A szakember olyan ételeket emelt ki előadásában, amelyeknek, ha csak a nevét hallják, akkor is tudni, hogy csabaiak. Elmondta, a helyiek nagyon sok levest ettek, gyakran reggelire is. A saláta például minden kertben megvolt, és akadt olyan család, amelyben három salátaleves-recept is volt, mind a hármat készítették is. Egyébként is gazdagon, változatosan, kevés alapanyagból tudtak többféle ételt készíteni. A történész kitért olyan érdekességekre, mint a kapusznyika, a cigánka, a brindzás sztrapacska, a haluska, a Csaba szelet, de érintette a Csabagyöngye szőlőt és Stark Adolf munkásságát is.

Gila Éva, a Gyulahús Kft. marketingmendzsere a gyulai kolbász történetének számos érdekes szemelvényét idézte fel. Kiemelte, nincs még egy olyan megye hazánkban, ahol két város is hungarikumok közé választott kolbászt tud felmutatni, nálunk Békéscsaba és Gyula is ezzel büszkélkedhet.