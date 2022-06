Sebestyén Géza okleveles matematikus és közgazdász, aki vendégoktatóként tanított a német Munich Business School, az azerbajdzsáni tőzsde, a franciaországi ESSCA, a Nemzetközi Bankárképző, a bécsi WU Wien, a Világbank, a révkomáromi Selye János Egyetem (2003-2005) és az ELTE matematikus képzéseinek kurzusain. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, kutatási témája a dinamikus sztochasztikus banki eszköz-forrás menedzsment volt. Több angol és magyar nyelvű szakkönyv társszerzője, összesen mintegy 20 tudományos mű kötődik a nevéhez. Rendszeresen jelennek meg tudományos ismeretterjesztő művei a Makronóm hasábjain, de publikált már az Index, a Portfolio és a Növekedés.hu oldalain is. Az előadás azt a kérdést vizsgálta, mennyire tekinthető az arany digitális alternatívájának a bitcoin, illetve milyen következményei vannak a válasznak.

A szakember elmondta, a Bitcoin, a digitális fizetőeszköz alapgondolata a 2008/2009-es gazdasági világválság időszakáig nyúlik vissza, amikor az emberek nagyon sok pénzt veszítettek a tőzsdén, voltak, akik állás nélkül maradtak, oda lett a megtakarításuk. A folyamatok mögött egyes bankok felelőtlen hitelezése állt, éppen ezért kialakult egy negatív hangulat a szektorral szemben, tüntetések is kitörtek ellenük.

Mint kiemelte, ekkor született meg egy olyan pénzügyi rendszer kialakításának a gondolata, amiből kihagynák az említett bankszektort, és az olcsóbb, gyorsabb, hatékonyabb is lenne annál. Az elképzelés szerint ott bárki nyithat számlát, fogadhat pénzt és kezdhet utalásokat. Egyes hírek szerint a világhírű focista, Messi is kap fizetést kriptovalutában.

Az eseményen szó esett arról, hogy a gazdaság növekedéséhez egyre több pénzre van szükség. Akadt olyan időszak, amikor a gazdaságban nem volt elég pénzt, amellyel párhuzamosan körbetartozások keletkeztek, mindenki várt a másikra. A forgalomban lévő bitcoinok száma egyébként véges, és új bitcoinok csökkenő és kiszámítható ütemben keletkeznek, ami azt jelenti, hogy a keresletnek az infláció szintjéhez kell igazodnia az árfolyam szinten tartásához. Az előadó kitért az úgynevezett bitcoin blokkláncra, illetve egyebek mellett elmondta, hogy ennél az eszköznél nem működnek a hagyományos pénzfunkciók. Egyebek mellett például nem tudunk és nem is lenne érdemes egy boltba bemenni vele fizetni, volt ugyanis, hogy egyetlen utalás költsége 60 dollárra rúgott, de most is 20 dollár körül mozog. Az interaktív előadáson számos szempontból elemezte Sebestyén Géza a kriptopénzekkel kapcsolatos kérdéseket.