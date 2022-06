A megyeszékhely 2026-ig szóló turizmusfejlesztési koncepcióját a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén fogadták el. Opauszki Zoltán tanácsnok, aki a helyi turisztikai egyesület elnöke is, a tervezet értékelésekor elmondta: az előző dokumentum 2014-ben, nyolc éve született, és azóta több tízmilliárd forint értékben valósultak meg beruházások, amelyek vonzóbbá, élhetőbbé tették a várost, és amelyek turisztikai szempontból is értékelhetőek. Emellett komoly eredménynek értékelte, hogy két éve a kormány Gyula és térségét, benne Békéscsabával turisztikai térséggé nyilvánította. Ugyanebben az időszakban a turisztikai ügynökséggel és Gyulával közösen egy közel 400 millió forintos turisztikai marketingprojektet valósítottak meg.

Aláhúzta: ezek mindenképpen szükségessé tették egy új, átfogó szakmai koncepciót alkotni, amely képes kijelölni a következő évek irányát. Hangsúlyozta azt is: fontos a stratégiai gondolkodás. A Munkácsy Negyed, a Wenckheim turista- és kerékpárút, a CsabaPark vagy éppen a vásártér fejlesztése kapcsán megjegyezte: feladat, hogy ezeket fenntartható módon működtesse a város, vezesse be a piacra, és folytasson megfelelő marketingtevékenységet ennek érdekében. Továbbá szerinte a jövőbe is kell tekinteni, a 2027-ig tartó európai uniós pénzügyi ciklus lehetőséget ad olyan beruházásokra, amelyekkel előre léphetnek és növelhetik a látogatók számát.

Holczerné Szentirmai Ágnes mutatta be a város turizmusfejlesztési koncepcióját

Forrás: Bencsik Ádám

Törekedni kell az Árpád fürdő fejlesztésére, hogy egész évben nyújthasson családi és wellness szolgáltatásokat – mivel most csak nyáron tud érdemi bevételt termelni a strand –, ugyanis látszik, hogy a fürdők jelenik az elsődleges vonzerőt az idegenforgalomban. A pósteleki kastély több ütemben történő, teljes körű megújítása szintén cél lehet, azzal jelentős attrakcióvá válhatna. A fejlesztések a város turisztikai teljesítményében szintugrást eredményezhetnek, ezek nélkül sokkal lassabban lehetne előrehaladni. Opauszki Zoltán tanácsnok rámutatott a turisztikai és a városmarketing összefüggéseire is, és megjegyezte: Békéscsabán nincs elfogadott stratégia a városmarketing kapcsán, pedig egységes képet kellene mutatnia magáról a városnak, az intézményeinek és a vállalkozásainak.

A koncepciót kidolgozó cég részéről Holczerné Szentirmai Ágnes a csütörtöki eseményen elmondta: olyan projekteket javasoltak, amelyek a hagyományokra épülnek és fenntarthatók. Hangsúlyozta: mindig egy adott probléma gyökerét kell felkutatni, nem biztos, hogy a vendégéjszakák száma csak a reklámokkal emelhető. Hozzátette: ha a turizmusban van előrelépés, akkor más befektetőket is még inkább vonz a város, vagy azért, mert voltak már itt, vagy azért, mert hallottak róla.