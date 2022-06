Korim Valéria, a civil szervezet ügyvezető elnöke kiemelte, a szokásoknak megfelelően a hagyományok őrzését és ápolását szem előtt tartva rendezték meg a programot. A zsűri tagjaiként Csehi Miklósné húsipari mérnök, Kiszely András, a Békéscsabai Szlovák Önkormányzat és Sándor László, az Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesületének elnöke pontoztak.

A „bunda” kizárt volt, nemcsak a 30 fok, hanem a bírálatnál névtelenségbe burkolódzó 28 szárazkolbász miatt is. A sorszámok alapján a legtöbb pontot a Sipos László vezényletével készített kulárés vastagkolbász kapta. Második lett Ambrus Péter portékája, bizonyítva azt is, hogy az alma nem esik messze a fájától. Péter dr. Ambrus Zoltánnak, a Csabai Kolbászfesztivál atyjának a fia, és Ambrus Zoltán több évig a kolbászklub elnöke is volt, valamint aktívan részt vesz a kolbászkészítő utánpótlás kinevelésében. A versenyen dobogót ért Sztanek Ilona kolbásza is. A bronzérmes elmondta, ilyen rangos mezőnyben számára arannyal ér fel a bronz.

A kolbászversennyel egyidejűleg családi és barátok csapatok főztek a klubház teraszán, udvarán. Tyúkhúslevestől a pikáns csülökig, a tepsiben sült malacpofától a sertéspörköltig és a káposztás csülökig számos ételt vonultattak fel a sütésben, főzésben jeleskedő csapatok, mindenki örömére.