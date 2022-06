Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója és a Csoóri Sándor program szakmai bizottságának tagja elmondta, nagy öröm számukra, hogy a megyei Csoóri fesztivál helyszíne Szarvas lehetett.

Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója kifejtette, egy különleges ünnep a Csoóri Sándor fesztivál, melyen 30 helyszínen, 20 ezer táncos és zenész ünnepel egyszerre, tudatva mindenkivel, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és merre akarunk menni. Hozzátette, megbolondulóban van a világ, ugyanis új értékrendek próbálnak vitatkozni egymással, nehéz helyzetbe hozva ezzel a gyermekeinket a helyes út megtalálásának vonatkozásában. Azonban, ha az őseink által nekünk tanított cölöpökbe – például a néptáncba és a népzenébe – kapaszkodnak, akkor meg fogják találni a jó utat. Hangsúlyozta, hiszi, hogy ezen értékeket megőrizve és továbbadva pedig valamennyi még most születő gyermek is megtalálja a helyét ebben az őrült Európában.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, meglátása szerint az elmúlt évek legszebb gyülekezete hallgatta meg a Csoóri fesztivál napján Szarvason Isten igéjét az ökumenikus istentiszteleten.

Jó volt látni számára ugyanis azt, ahogy a népi viseletbe öltözött emberek megtöltötték az Ótemplomot, és együtt imádkoztak. Hozzátette, ma már mindenhol mondhatni ugyanazzal a kultúrával találkozunk, mert kezd egyformává, ezzel együtt szürkévé válni a világ. Hiszi azt, hogy ebben a szürkeségben nem jó élni, és nem lehet megtalálni benne azokat a színeket, amik nekünk kedvesek, és szeretnénk, hogy körbevegyenek bennünket. Ezért is nagy tisztelet azoknak, akik elindították a Csoóri Programot és kitalálták ezt a fantasztikus fesztivált, ami jelképezi a magyarság összetartozását a Kárpát-medencében, és azt is, hogy a néptánc és a népzene egy olyan közös nyelv, ami összeköt bennünket akkor is, ha más-más nemzetiségekhez tartozunk. Ezzel pedig megóvnak minket attól, hogy a fent említett szürkeségbe süllyedjünk.

Meg is kell élni a hagyományainkat

Babák Mihály, Szarvas polgármestere elmondta, a magyar ember végtelenül gazdag, mégpedig a kultúrájáért, az életszeretetéért, a konzervatív látásmódjáért és a családszeretetéért. Hagyományainkat pedig nem csupán ápolnunk kell, hanem meg is kell élni azokat úgy, ahogy a Csoóri Sándor fesztiválon résztvevő fiatalok is csinálják. Táncolva, zenélve, énekelve és verselve. Kérte tőlük, hogy tartsák meg jó szokásukat, és szívvel-lélekkel folytassák, majd adják tovább, mert a magyar kultúra megőrzése nemcsak jó, hanem nagyon fontos dolog is.