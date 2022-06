Az út menti keresztek felújítására a nemzetiségi önkormányzat nyert támogatást, abból a forrásból a három meglévőt újították fel 2021-ben. A negyedik az idő martalékává vált, ám a kis közösség úgy döntött, újat állít az önkormányzattal karöltve. Régi térképek alapján került az eredeti helyére a negyedik kereszt. Az átadás ünnepségén a Dózsa és az Árpád utcák kereszteződésében az újkígyósi kőfaragómester, Simon Csaba által készített keresztet megáldotta Iványi László katolikus plébános, kanonok.

A török hódoltság utáni időkben német telepesek érkeztek a Körös és Maros vidékére egy jobb élet reményében. Magukkal hozták kultúrájukat és római katolikus vallásukat. Hozták önazonosságukat és a magyar hazához való tartozásukat.

– Tisztelettel őrizzük emléküket. Most 2022-t írunk. Ma is német nyelvű oktatás valósul meg iskolánkban. Gyönyörűen felújított templomunk ajtaja is nyitva áll. S most megvalósult egy újabb álmunk, négy út menti kereszt védi településünk lakóit – emlékeztetett az elnök.

Az út menti keresztek állításának több célja is van: a keresztek segítik a tájékozódást, átvitt értelemben pedig a lelki eligazodást szolgálják ma is. – Almáskamarás lakói részéről tiszteletadás és emlékezés a keresztállítás szándéka. Mi, almáskamarásiak német közösségünk hagyományainak megéléseként vállaljuk, hogy gondját viseljük keresztjeinknek. Az itt emelt keresztünk legyen a múltunk tanúja és a ma itt élők életének része. Mostantól ez a kőkereszt legyen emlékhely, ami előtt tudunk imádkozni, és nyugalmat találhatunk oltalmában – tette hozzá Hack Ferenc Mihályné.

Gránitból készült el a negyedik kereszt Almáskamaráson

Almáskamarás Német Nemzetiségi Önkormányzata 2021-ben pályázatot nyújtott be út menti keresztek felújítására a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához. Erre a célra 650 ezer forintot nyert. Az új keresztet gránitból készíttették el betontalapzatra. Ezt saját erőből valósították meg. Támogatásban részesültek a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről, és Almáskamarás önkormányzata készítette el a kereszt talapzatát. Így az új kereszt 750 ezer forintból valósulhatott meg.