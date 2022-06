Békéscsabán a helyi városvédő és városszépítő egyesület Trianon emlékei Békéscsabán címmel szervezett emléksétát a nemzeti összetartozás napjához kötődően. A Szentháromság-szobortól induló túrát Komáromi István, az egyesület tagja és Ugrai Gábor, az egyesület elnöke vezette.

A programon elhangzott, immár hagyomány náluk, hogy sétákon emlékeznek vissza a neves napokra, forradalmakra. Mint mondták, ezeken az alkalmakon a résztvevők gyakran rácsodálkoznak, mi minden kapcsolódik Békéscsabán az adott eseményekhez.

– Ezúttal a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója szolgáltatja a találkozó apropóját, amely a nemrégiben átadott Szentháromság-szobortól indul. Az emlékmű felirata és felállításának dátuma – december 22. – is ehhez az eseményhez kapcsolható. Ugyanis éppen december 22-én volt az a kolozsvári gyűlés, ahol a résztvevők kimondták, hogy Magyarországhoz akarnak tartozni – ismertette Ugrai Gábor.

A szobrot elhagyva az Erkel utcába vezetett a történelem szerelmeseinek útja, ahol megcsodálhatták az egyik sarki ház falán található Trianon-emléktáblát, amit az ott lakó család állított fel. Onnan az Andrássy Gyula gimnáziumba mentek, ahol Komáromi István mesélt az iskolában található szobrokról, emléktáblákról.

– Igazgatóként fontosnak tartottam, hogy emléktáblákat helyezzünk el a magyar neves napok kapcsán az intézmény területén. Így az iskola épületének belső falára három: egy holokauszt-, egy trianoni és egy 1956-os emléktábla került. Nem messze tőlük pedig négy szobor is található. A Munkácsy Mihály és az Alföld című szobrot Mladonyiczky Béla készítette. Utóbbi korábban a régi Ifiház egyik terménél állt. De természetesen a két névadó, Rózsa Ferenc és Andrássy Gyula gróf szobra is kiemelt helyen van az iskolában – avatott be minket az egykori iskolaigazgató.