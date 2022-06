Vasárnap reggel Medve István főtörzsőrmesterrel, a Gyulai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya járőrvezetőjének koordinálásával tekinthettünk be az ellenőrzésbe. Még nem volt reggel 8 óra, amikor az indulás helyén, a békési kishajókikötőben már élénk élet fogadott minket. Volt, aki éppen a bográcsost készítette elő, más horgászni indult, megint más pedig a folyóvizet vette szemügyre, hogy milyen fogás ígérkezik a Kettős-Körösön.

Mint megtudtuk, Medve István 2005-ben csatlakozott a rendőrséghez, majd 2008-ban került a Gyulai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályára. Vezetőjük már itt kezdeményezte, hogy szerezzen kishajóvezetői képesítést, és vegyen részt a vizek ellenőrzésében. Miután egyébként is horgászott és versenyszerűen horgászik ma is, illetve sok időt töltött a Körösöknél, vállalta a feladatot. Az elmúlt években pedig folyamatosan fejlesztette magát, szakmai kapcsolatokat alakított ki más kapitányságokkal, eközben pedig a rendőrség hajóállománya is fokozatosan bővült. Napjainkban már három hajóval és két kompakt gumicsónakkal végzik az ellenőrzéseket, utóbbiakat bárhol le tudják tenni. Az aznapi akcióban Mitykó Roland, Petrás János és Márk Róbert zászlósok, illetve a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KHESZ) két hivatásos halőre vett részt.

Medve István elmondta, a KHESZ-szel szoros együttműködésben dolgoznak együtt, napi szinten tartják a kapcsolatot. Ha a közös járőrszolgálat során szabálysértéssel találkoznak a horgászok körében, a halőrök azonnal eljárnak. Ha a rendőrök önálló szolgálatot látnak el, ők viszik tovább az adott ügyet, és a szükséges feljelentést továbbítják a halászati felügyelőnek.

Észrevehető, hogy minél többet vagyunk a vízen, annál kevesebb a szabálysértés. A szezon elején mindig „beleakadunk” egy-két esetbe, de ahogy halad előre az idő, úgy esik vissza ezek száma – mondta el kérdésünkre a főtörzsőrmester, aki ennek kapcsán kiemelte, jelenlétüknek így komoly megelőző jellege is van. A rendőrség egyébként szórólapon gyűjtötte össze a vízparton pihenők, illetve a fürdőzők, vizeken hajózók, sportolók számára a legfontosabb információkat, amelyeket a járőröző rendőrök osztottak és osztanak ki.

A közelmúltbeli kétnapos akció során a gát melletti töltésen zajló közlekedéstől kezdve a horgászokon át a vízi járművekig mindent ellenőriztek, ami a folyókhoz kapcsolódik.

Az évek során tapasztaltuk, hogy mikor, milyen időszakokban van erre a legnagyobb szükség. A szezonban májustól minden hónapban tartunk legalább egy ilyen megmozdulást – tette hozzá Medve István, aki elmondta, a legtöbb fejtörést talán a fürdőzés kérdése okozza számukra. A kikötők és a hidak százméteres körzetében például tilos fürdeni, de nagyon fontos, hogy a hajóvezetők és az úszók egyébként is figyeljenek egymásra. A legtöbbször előforduló probléma, hogy sokan nem a megfelelő helyen úsznak.

Márk Róbert és Medve István a békési kishajókikötőben /Fotó: Bencsik Ádám/

Nyári időszakban egyébként is gyakran adódik nézeteltérés az úszók és a hajósok között, a rendőrök pedig egyfajta mediátorszerepet is betöltenek a kérdésben. A fürdőzőknek is érdemes ismerniük a szabályokat, például, hogy a vízi járművektől milyen távolságot kell tartani, hogy biztonsággal elkerüljék egymást. – Természetesen szem előtt tartjuk, hogy az emberek pihenni, kikapcsolódni érkeznek a folyókhoz, éppen ezért az intézkedéseket igyekszünk arányos szinten tartani – fogalmazott ezzel kapcsolatban Medve István. – A biztonság ugyanakkor alapvető szempont, a biztonsági előírások betartásából nem engedhetünk. Ha nagyobb mértékű szabálysértéssel találkozunk, akkor szabunk ki helyszíni bírságot.

Medve István szólt arról, hogy a felduzzasztott folyó a nyári időszakban lelassul, egy-egy áradás után azonban megváltoznak a mederviszonyok. A hordalékok, az uszadékok új helyre kerülnek. Így megtörténhet, hogy valahol még az egyik nap nyugodtan fürdik valaki, majd alig egy hét múlva, ha ugyanott vízbe ugrik, már egy uszadékfára érkezik.

Kérdéseket vet fel az egyre divatosabb SUP használata is. A rendőrök kérik, hogy az előírásoknak megfelelően mindenki viselje a mentőmellényt. Akadnak már olyan mentőmellények, amelyek nem kényelmetlenek és nem korlátozzák a sportolókat a mozgásukban, a biztonság pedig mindenekfeletti. Ugyanakkor a téma azért is érdekes, mert a Balatonnál a kijelölt fürdőhelyeken nem kötelező, csak ajánlott a mentőmellény viselése, viszont, ha ezeket a helyeket elhagyják a SUP-osok, ott is fel kell venni az eszközt. A Körösök mentén nincsenek olyan méretű fürdőhelyek, mint a magyar tengernél, így azért is célszerű a mellény hordása.

Ugyancsak viszonylag sok a vita a horgászok és a hajósok között, hiszen különösen a Békéstől Mezőberény irányában található úgynevezett alsóvízen szűkebb a folyó medre, így a Körös közepéig bedobott horgászzsinórt könnyebben elviszi, elszakítja egy-egy vízi jármű, de akár kajak vagy kenu is. Itt is arra törekednek, hogy kompromisszumos megoldás szülessen.

A horgászokat is ellenőrizték az akció során /Fotó: Bencsik Ádám/

A szakember kérdésünkre kifejtette, évről évre egyre népszerűbbek a Körösök, amit a vízi járművek növekvő száma is mutat, a kikötők szinte mindenütt telt házzal vagy közel telt házzal működnek. Medve Istvánt pedig heti szinten keresik aktuális kérdésekkel, kérnek tanácsot, útmutatást.

Szivárgott a víz a csónakba, a gyerekeken nem volt mentőmellény

Medve István elmondta, az elmúlt tizennégy év alatt akadtak különleges eseteik, de kirívó események nem igazán fordultak elő, azok kevésbé jellemzőek a Körösökre.

– Persze megtörtént, hogy mi is megrökönyödtünk – árulta el. – Volt olyan férfi, aki a hajója elejére ültette gyermekét, amin semmiféle védőkorlát nem volt. Ez azért is veszélyes, mert a vízi járművek nem állnak meg azonnal, sodródnak tovább, így ha véletlenül a gyermek a folyóba esett volna, a hajó átment volna rajta.

Emberéletet fenyegető veszély elhárításában nincs kompromisszum – hangsúlyozta a főtörzsőrmester, aki elárulta, hogy végül dűlőre jutottak a tulajdonossal, és amikor harmadjára találkoztak, a gyermek már a megfelelő helyen ült.

Egy másik alkalommal, egy család csónakkal közlekedett, és azért lettek rájuk figyelmesek, mert a gyerekeken nem volt megfelelő mentőmellény. Amikor a rendőrök közelebb értek hozzájuk, akkor pedig azt láthatták, hogy a gyerekek merik a vizet a járműből. A családfő elárulta, hogy van egy kis lyuk az alján és szivárog a víz, de túlságosan nem zavartatták magukat emiatt.

Két gyermek mentőmellény nélkül, egy lékes csónakban, természetesen muszáj volt intézkednünk az érdekükben – fogalmazott Medve István.

Folyamatosan pásztázzák a vizet

A rendőrség munkatársai nemcsak a hétvégéken, de a hétköznapokon is kint vannak a vizeken. Nem is csoda, hogy a horgászok, a hajósok túlnyomó része már régi ismerősként köszöntötte őket ezúttal is.

Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minél több időt tölteni a folyókon, holtágakon, hatalmas a vízterület, ezért is van szükség a jelenlétünkre – hangsúlyozta.

A vízi szolgálat általában májusban kezdődik, de a parton már áprilisban ott vannak. A szezon pedig számukra addig tart, amíg a kikötők üzemelnek és ott nagyobb számban találhatók vízi járművek.