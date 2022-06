Egészségügy 5 órája

A korábbinál többen keresték fel a csabai orvosi ügyeletet

A békéscsabai orvosi ügyelet működése is terítékre került nemrég a városi közgyűlés ülésén. Az elmúlt fél évben ismét nőtt a forgalom, sok a telefonos megkeresés is. Most főleg hányás, hasmenés és felfázás tüneteivel, valamint kullancscsípés miatt kérnek segítséget a betegek, a légúti fertőzések száma csökkent.

Bárki szabadon felkeresheti az orvosi ügyeletet, de továbbra is szükséges maszkot viselni /Fotó: MW/

Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón emlékeztetett, hogy a városi cég, a Csaba Ügyeleti Kft. a békéscsabai kórházban működteti az orvosi ügyeletet, mind a felnőttek, mind a gyermekek számára: hétköznaponként délutántól reggelig, valamint hétvégi és ünnepnapokon egész nap. Hozzátette: a forgalmi adatokon is látszik, hogy az előző évet terhelte a koronavírus-járvány. Kitért arra, hogy a cég évente nagyjából 100 millió forintból működik, ennek felét az állam, felét pedig az önkormányzat finanszírozza. Tavaly a felnőtt ügyeleten 3107, a gyermek ügyeleten pedig 3081, azaz összesen több mint 6 ezer beteget láttak el. Közülük 4703-an személyesen megjelentek, 350 esetben helyszínre mentek a szakemberek, 1135 páciens számára pedig tanácsot adtak – írta az előző évi munkáról készült beszámolóban dr. Sonkoly Iván. A Csaba Ügyeleti Kft. ügyvezetője hozzátette: mindez azt jelenti, hogy a két ügyeleten naponta átlagosan 17 beteget láttak el. Hétvégén és ünnepnapokon általában nagyobb volt a forgalom. A gyermek ügyeleten valamivel magasabb volt az előző évhez képest a rendelőben való megjelenés, a házhoz hívások pedig főleg a felnőtt ügyeleten fordultak elő. Mindkét ügyeleten jelentősen megnőtt a tanácsadások száma. A telefonos megkeresések száma szintén emelkedett, tavaly 18 ezer hívást rögzítettek, ami napi átlagban ötvenet jelent. Főleg a negyedik negyedévben, azaz a járvány negyedik hullámának idején égtek a vonalak. A felnőtt ügyeletre érkezők 77,1 százaléka békéscsabai; 8 százaléka telekgerendási, kétsopronyi, csabaszabadi, szabadkígyósi vagy újkígyósi volt; 14,9 százaléka pedig az ellátási területen kívülről érkezett. A gyermek ügyeleten megjelentek 69 százaléka érkezett a megyeszékhelyről; 8,4 százaléka az említett öt településről; 22,6 százaléka pedig itt is az ellátási területen kívülről. Bár mindenkit ellátnak, azért jelent problémát, hogy egyre többen érkeznek ellátási területen kívülről, mert utánuk a cég nem kap állami vagy önkormányzati finanszírozást. Hogy milyen betegségeket láttak el az ügyeleten, dr. Sonkoly Iván ügyvezető azt írta: csökkent a légzőszervi betegségek, légúti fertőzése aránya, ugyanis a koronavírus-járvány miatt működött az előszűrés, és más helyre irányították az ilyen tünetekkel rendelkező páciensek egy részét. Amíg a felnőtt ügyeleten a keringési betegségek vezettek – azon belül a magas vérnyomás okozta problémák – a légző- és a mozgásszerviek előtt; addig a gyermek ügyeleten továbbra is a légzőszervi betegségek domináltak, nagyban megelőzve a szem- és fülbetegségeket, sérüléseket. Az is kiderült, a csaknem 6200, tavaly ellátott beteg közül 2500 – azaz tízből négy – 10 év alatti gyermek, 800 pedig – azaz minden nyolcadik – 70 év feletti idős volt. A többi korosztály nagyjából azonos arányban vette igénybe az ügyeletet. A páciensek döntő többségét véglegesen ellátták, mindössze néhány százalékukat irányították állapotuk miatt a kórház sürgősségi osztályára, illetve pár százalékuknál volt szükség mentőre. Újra megemelkedett a forgalom Lapunk kérdésére dr. Sonkoly Iván ügyvezető elmondta: idén január és május között – az előző év azonos időszakához képest – nőtt az ügyeleti forgalom, a napi átlag 13-ról 22 betegre. Bár a koronavírusos esetek száma jelentősen csökkent mostanra, szórványosan továbbra is akadnak. Továbbra is sokan keresik az ügyeletet telefonon: az idei első öt hónapban 7773 hívást rögzítettek, tavaly ugyanezen időszakban ez a szám 6720 volt. Most leggyakrabban hányás, hasmenés, felfázás tüneteivel, valamint kullancscsípés miatt kérnek segítséget a páciensek, a légúti fertőzések száma visszaesett. Elmondta: az ügyeletet bárki szabadon felkeresheti, de továbbra is szükséges maszkot viselni. Fekvő beteghez lehet házhoz hívást kezdeményezni. Lázas, hurutos, valamint hányással, hasmenéssel járó betegség esetén előzetes telefonos konzultációt javasolt, ugyanis ilyenkor az orvos dönt a személyes vizsgálatról, tanácsadásról vagy további intézkedésről.

