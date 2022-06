A vésztői esemény tapasztalatai témával szolgáltak a képviselő-testület ülésén. Karakas Anikó polgármester elmondta: olyan kérdés nem merült fel, amely a képviselő-testület hatáskörébe tartozna. Olyan ugyanakkor igen, amely egyeztetéseket kíván, ezek például parkolóhelyekkel vagy a közvilágítással kapcsolatosak.

A fórumon elhangzott, hogy a tájházat fel kellene újítani, hogy miért nem az önkormányzat kaszál mindenhol, hogy a programokat jobban kellene népszerűsíteni, hogy nincs kiülős cukrászda. A testület ülésén elhangzott: azért lehetett csekély az érdeklődés a fórumon, mert a helyiek más csatornákon keresztül is információkhoz juthatnak. Így kérdés az is, hogy van-e értelme ezeknek az összejöveteleknek, annak tükrében, hogy Karakas Anikó polgármester és dr. Mike László alpolgármester is tart fogadóórákat.